"새끼손가락으로 내 엉덩이 만졌다"…유명 인플루언서 생방송 중 성추행 신고

사진출처=요아치 카스트로 SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 유명 여성 인플루언서가 생방송을 진행하던 중 한 남성에게 성추행을 당했다고 주장해 눈길을 모으고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 멕시코 출신 인플루언서 요아치 카스트로는 지난 23일(현지시각) 캘리포니아주 애너하임 디즈니랜드의 '잠자는 숲속의 공주 성' 앞에서 친구들과 사진을 찍던 중 한 남성이 자신의 신체를 부적절하게 만졌다고 주장했다.

당시 카스트로는 온라인을 통해 현장을 생방송으로 중계하고 있었다. 영상에는 카스트로가 친구들과 사진을 찍고 있는 사이 지나가던 한 남성이 새끼손가락을 펴서 카스트로의 엉덩이 부분을 건드는 모습이 담겼다.

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놀란 카스트로는 남성을 따라가 손으로 등을 치면서 신체를 만졌다고 항의했다.

남성은 자신이 일부러 그런 행동을 한 것이 아니라는 취지로 말했지만, 카스트로는 강하게 항의하며 디즈니랜드 직원들에게 상황을 알렸다.

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직원들의 신고로 출동한 경찰은 남성을 성추행 혐의로 체포해 조사를 벌인 뒤 일단 귀가시켰다

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카스트로는 사건 이후 자신의 소셜미디어에 "생방송을 하고 있어서 다행이었다"며 "당시 극심한 불쾌감을 느꼈다"고 밝혔다.

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한편 카스트로는 미용과 일상생활 등을 소재로 활동해 온 멕시코계 디지털 콘텐츠 제작자로, 소셜미디어와 팟캐스트 등을 통해 활동하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com