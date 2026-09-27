"트럼프 사망 땐 맥주 공짜" 유명 양조장, 문 닫을 위기

사진출처=Minocqua Brewing Co.

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 정치적 메시지로 이름을 알린 미국의 한 양조장이 폐업 위기에 놓였다.

양조장 측은 정치적 탄압이라고 주장하고 있지만, 당국은 주류세 관련 위반 사항이 적발됐기 때문이라고 맞서고 있다.

폭스뉴스 등 미국 매체들에 따르면 위스콘신주에 있는 '미노콰 브루잉 컴퍼니(Minocqua Brewing Co.)'의 소유주 커크 뱅스타드는 사업장이 올해 말 문을 닫을 가능성이 높다고 밝혔다.

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미노콰 브루잉 컴퍼니는 트럼프 대통령과 공화당 정치인들을 공개적으로 비판하는 정치적 메시지를 내세우면서 현지에서 주목받았다.

그런데 위스콘신주 세무 당국은 올해 이 업체의 미노콰와 매디슨 사업장에 대한 양조 관련 허가를 취소했다.

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당국은 업체가 일리노이주에서 필요한 허가를 받지 않은 채 맥주를 운송했고 관련 세금도 납부하지 않았다고 밝혔다.

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주류 관련 규정 위반에 따른 행정 조치라는 입장이다.

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이에 대해 양조장 측은 강력 반발하고 있다.

업체 측은 허가 취소가 비판적인 정치적 견해와 활동을 겨냥한 것이라고 주장하고 있다.

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다만 이번 허가 취소 결정은 아직 최종적으로 확정된 상태는 아니다. 업체가 제기한 항소와 관련해 오는 11월 18일 심리가 예정돼 있으며, 항소 절차가 모두 끝날 때까지 허가 취소가 효력을 발생하지 않는다고 당국은 밝혔다.

이 업체가 특히 화제가 된 것은 트럼프 대통령과 공화당을 겨냥한 정치적 메시지 때문이다.

미노콰 브루잉 컴퍼니는 올해 1월 소셜미디어에 트럼프 대통령의 사망일에 하루 종일 맥주를 무료로 제공하겠다는 취지의 글을 올렸다. 이후에도 이와 유사한 내용을 언급하는 게시물을 여러 차례 올리기도 했다.

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또한 업체는 공화당 정치인을 겨냥한 다른 이벤트도 열었다. 미국 공화당의 거목인 미치 매코널 전 상원의원의 사망을 언급하며 해당 시점에 맥주 가격을 절반으로 낮추겠다는 내용의 게시물을 올리기도 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com