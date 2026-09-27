KH한국건강관리협회 중앙검사의원, 대한임상병리사 '우수포스터상' 수상

[스포츠조선 장종호 기자] KH한국건강관리협회 중앙검사의원(원장 조한익, 이하 메디체크랩)이 지난 18일부터 19일까지 양일간 제주국제컨벤션센터에서 열린 제64회 대한임상병리사 종합학술대회 및 국제컨퍼런스에서 '우수포스터상'을 수상했다.

메디체크랩 연구팀은 이번 학술대회에서 '철결핍빈혈(IDA) 환자의 조기 치료 효과 판정 지표로서 Macro R/Micro R ratio의 임상적 유용성'을 주제로 연구 결과를 발표해 좋은 평가를 받았다.

이번 연구는 철결핍빈혈 환자의 철분제 치료 시, 기존 평가 지표인 헤모글로빈(Hb)이나 Micro R 수치보다 훨씬 이른 시점에 민감하게 회복 상태를 파악할 수 있는 새로운 지표인 'Macro R/Micro R 비율'의 임상적 가치를 확인했다.

Advertisement

실제 환자 데이터 분석 결과, 초기 치료 구간에서 헤모글로빈의 중앙 변화율은 15.7% 증가, Micro R의 중앙 변화율은 30.8% 감소에 그친 반면, Macro R/Micro R 비율은 89.4% 급상승해 철분 보충에 따른 세포 단위의 형태학적 회복을 조기에 포착해 낸 것으로 나타났다.

이 지표는 망상적혈구 처방이 제한적인 일선 검진센터 환경에서도 기본 일반혈액검사(CBC)만으로 즉시 산출이 가능하다. 별도의 시약 소모나 추가 검사에 따른 비용 부담 없이 환자의 약물 반응을 조기에 파악하고 치료 방향을 결정할 수 있어, 경제적이고 유용한 조기 바이오마커가 될 것으로 기대된다.

Advertisement

연구를 주도한 박혜란 임상병리사는 "철결핍빈혈 환자의 치료 효과를 조기에 예측할 수 있는 실효성 있는 바이오마커 연구로 인정받아 뜻깊다"며, "앞으로도 실제 임상 현장에서 환자 치료와 진단검사 품질 향상에 기여하는 연구를 지속해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com