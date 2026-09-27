"알약 하나로 끝나는 임신중지 아냐"…내년 '미프진' 도입 앞두고 "안전관리 체계 마련해야"

[스포츠조선 장종호 기자] 정부가 임신중지 약물의 국내 도입을 본격 추진하면서 약물적 임신중지를 둘러싼 안전성 논란도 커지고 있다. 정부는 임신 9주 이내를 대상으로 의료기관에서 의사의 처방·조제를 통해 약물을 사용할 수 있도록 하고, 이르면 내년 1분기 도입을 목표로 관련 절차를 진행하고 있다.

이런 가운데 직선제 대한산부인과개원의사회(이하 산과 개원의)는 약물적 임신중지를 단순히 알약을 복용하는 방식으로 인식해서는 안 된다며, 약물 도입에 앞서 임신 주수와 자궁외임신 여부 확인, 응급상황 대응, 복용 후 추적관찰 등을 포함한 의료 안전관리 체계를 마련해야 한다고 주장했다.

산과개원의는 최근 입장문을 통해 "약물적 임신중절은 수술적 치료에 비해 간편한 대안처럼 비치기 쉽지만, 의료진의 사전 평가와 사후관리가 필요한 의료행위"라며 "국내 도입 논의도 단순한 허용 여부보다 어떻게 하면 여성들이 안전하게 사용할 수 있는지를 중심으로 이뤄져야 한다"고 밝혔다.

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◇미프진 사용 시 부작용은?

미프진으로 흔히 알려진 미페프리스톤은 실제로 단독으로 임신중지를 끝내는 약이라기보다 일반적으로 미소프로스톨과 함께 사용하는 약물이다. 미국 식품의약국(FDA)은 미페프리스톤을 미소프로스톨과 병용해 임신 70일 이내의 자궁내 임신을 종결하는 용도로 허가하고 있다.

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FDA 허가자료를 보면 약물적 임신중지 과정에서 출혈과 복통·복부 경련은 예상되는 증상이다. 임상시험에서는 미페프리스톤과 미소프로스톨을 사용한 환자의 약 85%가 적어도 한 가지 이상 이상반응을 보고했다. 흔하게 나타난 증상으로는 오심, 쇠약감, 발열·오한, 구토, 두통, 설사, 어지럼증 등이 있다. 복통과 자궁 경련 역시 약물의 작용 과정에서 예상되는 증상으로 설명된다.

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출혈 역시 약물적 임신중지 과정에서 대부분의 환자에게 나타나는 증상이다. 그러나 출혈이 지나치게 많거나 오래 지속되는 경우에는 단순한 정상 반응으로 볼 수 없다. FDA 허가자료에서는 과다출혈로 헤모글로빈 수치가 2g/dL 이상 감소한 경우가 5.5%였으며, 수술적 자궁 내용물 제거가 필요한 정도의 과다출혈은 약 1%로 제시돼 있다. 수혈이 필요한 경우는 0.1% 이하로 보고됐다.

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따라서 약물 복용 후 나타나는 출혈과 통증 가운데 어느 정도가 예상되는 증상이고 어느 상황에서 의료기관의 처치가 필요한지를 환자가 사전에 충분히 안내받는 것이 중요하다. FDA 역시 장기간 지속되는 심한 출혈이나 심한 복통, 실신 등의 증상이 나타날 경우 즉각적인 의료적 평가를 받도록 안내하고 있다.

◇자궁외임신 땐 'NO'…항응고제 복용·특정 알레르기 등도 금기

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자궁외임신 여부를 확인하는 과정도 중요한 안전요소로 꼽힌다. 미페프리스톤과 미소프로스톨 병용요법은 자궁외임신을 치료하지 못하며, FDA는 확인됐거나 의심되는 자궁외임신을 금기로 규정하고 있다. 특히 자궁외임신에 의한 복통과 출혈은 약물적 임신중지 과정에서 나타날 수 있는 증상과 겹칠 수 있어 감별이 중요하다. 자궁외임신이 파열될 경우 복강 내 출혈로 이어질 수 있다.

산과개원의는 "미프진은 모든 여성에게 투약할 수 있는 약이 아니며, 엄격한 금기증이 존재한다"면서 "심혈관 질환이나 만성 부신부전, 조절되지 않는 중증 천식, 중증 간·신기능 장애 환자에게 투약 시 기저질환의 급격한 악화를 부른다. 다른 약과의 병용 위험도 존재하는데, 항응고제나 아스피린 등 항 혈소판제를 복용 중인 환자는 지혈 장애로 사망 위험이 급증하며, 특정 간 대사효소 유도제(항경련제, 결핵약 등) 복용 시 약효가 급감하여 치료 실패를 유발한다"고 지적했다.

약물 복용이 한 번으로 끝나는 것도 아니다. FDA 허가사항에는 미페프리스톤 복용 후 미소프로스톨을 투여하고, 이후 임신중지가 제대로 완료됐는지를 확인하기 위한 추적관찰이 필요하다고 명시돼 있다.

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감염과 패혈증 역시 드물지만 주의해야 할 합병증이다. FDA 허가자료에는 약물적 임신중지 이후 심각한 감염과 패혈증이 매우 드물게 보고됐으며, 일부 심각한 세균 감염은 발열 없이 나타날 수 있다고 명시돼 있다. 따라서 발열이 없다는 이유만으로 심각한 감염 가능성을 완전히 배제할 수는 없다.

다만 FDA는 자료상 심각한 이상반응이 임상시험에서 0.5% 미만으로 보고됐으며, FDA는 2024년 말까지 접수된 사망 보고를 검토한 결과 새로운 안전성 신호는 확인하지 않았다고 밝혔다. 또한 사망 보고 가운데 일부는 미페프리스톤 자체와의 인과관계를 확정할 수 없다고 설명했다. 아울러 FDA는 지속 임신에서 태아 기형 위험을 명시하면서도 그 위험 정도는 '알려져 있지 않다'고 설명하고 있다.

약물 상호작용과 금기사항도 확인해야 한다. FDA 허가사항은 자궁외임신, 만성 부신기능부전, 장기간의 전신 코르티코스테로이드 치료, 출혈성 질환이나 항응고제 복용, 특정 알레르기 등을 금기사항으로 제시하고 있다. 또 CYP3A4 유도제는 미페프리스톤의 혈중 농도를 낮출 수 있고, 억제제는 농도를 높일 수 있어 병용 약물을 확인해야 한다.

◇"명확한 법적 근거와 표준 진료지침 등 마련해야"

정부가 추진하는 국내 도입 방안에서도 의료기관을 통한 관리가 핵심이다. 정부는 임신 9주 이내를 대상으로 초기 2년간 의료기관에서 의사가 처방·조제하는 방식으로 도입하는 방안을 제시했다. 허가 신청된 방식에 따르면 미페프리스톤을 먼저 복용한 뒤 24~48시간 후 미소프로스톨을 복용하고, 이후 7~14일 이내 의료기관을 다시 방문해 임신중지 여부와 부작용 등을 확인하는 방식이다. 다만 세부적인 처방 기준과 의료진의 책임 범위, 미성년자 보호자 동의 여부 등은 향후 제도화 과정에서 논의될 예정이다.

산과개원의는 이와 관련해 정부가 약물 도입을 추진하는 과정에서 의료진 개인의 판단에만 안전관리 책임을 맡겨서는 안 된다는 입장이다. 명확한 법적 근거와 표준 진료지침, 응급상황 대응체계, 사후관리 기준, 의료진 보호장치 등을 함께 마련해야 한다는 것이다.

직선제 대한산부인과개원의사회는 "편의주의적인 약물 허용이 아니라 안전하게 약물을 사용할 수 있도록 하는 것이 가장 중요하다"고 강조했다. 그러면서 "여성들이 필요한 의료서비스를 적절한 시기에 안전하게 받을 수 있어야 한다는 원칙에 동의한다. 그러나 미프진을 단순히 간편하게 먹는 낙태약으로만 설명하고, 약물의 접근성을 확대하는 것만으로 여성의 건강권이 보장되는 것은 아니다. 약물적 임신중절은 자궁외임신이라는 치명적인 감별진단에서부터 과다출혈, 불완전 유산, 감염, 지속 임신 등에 이르기까지 의료진의 판단과 사후관리가 필요한 의료행위이다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com