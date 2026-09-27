"12살에 스마트폰 줬더니"…2년 후 거식증·폭식증 위험↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 초등학교 고학년 무렵인 12세에 개인 스마트폰을 갖게 된 청소년은 스마트폰이 없는 또래보다 2년 뒤 섭식장애(거식증·폭식증)와 관련된 증상을 보일 가능성이 높은 것으로 나타났다. 스마트폰을 통해 외모와 체중에 초점을 맞춘 콘텐츠에 일찍 노출되면서 자신의 몸에 대한 불만이나 체중에 대한 집착이 커질 가능성이 있다는 것이다.

미국 샌프란시스코 캘리포니아대(UCSF) 연구진은 미국 청소년 8957명을 대상으로 스마트폰 보유 시점과 섭식장애 증상의 연관성을 분석한 연구 결과를 의학 학술지 'JAMA Network Open'에 최근 발표했다.

연구진은 미국 국립보건원(NIH) 등이 참여하는 장기 연구인 '청소년 뇌 인지 발달 연구(ABCD Study)' 자료를 활용했다. 연구 대상자 가운데 12세에 개인 스마트폰을 갖고 있던 청소년은 6225명으로 전체의 69.5%였다.

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이들을 추적 조사한 결과 12세에 스마트폰을 보유했던 청소년의 경우 14세 때 적어도 하나의 섭식장애 증상을 보고할 위험이 스마트폰을 보유하지 않았던 청소년보다 49% 높은 것으로 분석됐다. 폭식 증상을 보일 위험은 67%, 체중 증가를 막기 위해 부적절한 보상 행동을 할 위험은 50% 높았다. 자신의 가치를 체중과 연결하는 경향도 2배가량 높은 것으로 나타났다.

실제 연구 대상자 가운데 12세에 스마트폰을 갖고 있던 청소년의 약 24.2%는 14세 때 적어도 하나의 섭식장애 증상을 보고했다. 반면 12세 때 스마트폰이 없었던 청소년은 15.5%가 하나 이상의 증상을 보고했다.

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연구진이 정의한 섭식장애 증상에는 폭식뿐 아니라 체중 증가를 막기 위해 구토나 과도한 운동 등 부적절한 보상 행동을 하는 경우, 체중 증가에 대한 지나친 걱정, 자신의 가치를 체중과 연결하는 행동 등이 포함됐다.

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연구진은 스마트폰이 단순한 통신기기를 넘어 외모에 초점을 맞춘 콘텐츠에 접근할 수 있는 창구가 될 수 있다는 점에 주목했다. 특히 사춘기에는 신체와 외모에 대한 관심이 커지고 또래와 자신을 비교하기 쉬운데, 소셜미디어에서는 인플루언서의 사진 등이 선별·편집·필터링된 형태로 제시되기 때문에 자신의 외모에 대한 불만이나 낮은 자존감으로 이어질 가능성이 있다는 설명이다.

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다만 이번 연구만으로 스마트폰이 섭식장애 증상의 직접적인 원인이라고 단정할 수는 없다. 연구진은 앞으로 스마트폰 사용이 시작되는 시점과 소셜미디어 노출, 수면, 신체 이미지 등이 섭식장애 증상에 어떤 영향을 미치는지 추가로 연구할 필요가 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com