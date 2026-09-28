부모님 '눈 건강' 체크…"나이 탓이라 넘기지 마세요"

◇고령층의 정기적인 안과 검진은 건강 유지와 시력 상실 예방을 위해 중요하다. AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 추석 명절은 부모님의 눈 건강 상태를 가까이에서 살필 수 있는 좋은 기회다. 나이가 들면서 나타나는 자연스러운 노화 현상으로 여기기 쉬운 안과 질환은 방치할 경우 단순한 시력 저하를 넘어 시력 상실로 이어질 수 있어 세심한 관찰과 적극적인 대처가 필요하다. 특히 이전과 달리 TV를 가까이에서 보거나 책이나 휴대전화 글씨를 읽기 어려워하는지, 주변 물체와 자주 부딪히는지 등을 살펴보는 게 중요하다.

안과 전문의들은 "노년기 주요 안질환은 초기에 자각 증상이 거의 없거나, 증상이 나타나더라도 '나이가 들어서'라며 넘어가는 바람에 골든타임을 놓치는 경우가 다반사"라며 "이번 추석 연휴는 부모님의 안구 건강 상태를 유심히 살피고 정밀 검진을 안내할 수 있는 적기"라고 조언한다.

◇눈앞에 안개가 낀 것 같은 '백내장'

Advertisement

고령층의 대표적인 안질환인 백내장은 눈 속에서 카메라 렌즈 역할을 하는 수정체가 혼탁해지는 질환이다. 가장 흔한 원인은 노화이며 당뇨병 등 전신질환, 자외선 노출, 흡연, 눈 외상 등도 위험을 높이는 요인으로 알려져 있다.

대표적인 증상은 눈앞에 안개가 낀 것처럼 시야가 전반적으로 흐려지는 것이다. 빛이 번져 보이거나 눈부심이 심해질 수 있으며, 특히 밝은 곳에서 오히려 시력이 떨어지는 주맹 현상이 나타나기도 한다. 수정체의 변화로 일시적으로 근시가 심해져 평소 사용하던 돋보기 없이 가까운 글씨가 잘 보이는 경우도 있다.

Advertisement

백내장은 초기에는 경과를 관찰하거나 약물 치료를 시행할 수 있지만, 혼탁해진 수정체를 약물로 다시 투명하게 만들 수는 없다. 시력 저하로 일상생활에 불편이 커지면 혼탁해진 수정체를 제거하고 인공수정체를 삽입하는 수술을 고려한다.

Advertisement

예방을 위해서는 외출 시 선글라스나 모자로 자외선을 철저히 차단하고, 루테인·지아잔틴 등 항산화 영양소가 풍부한 녹황색 채소를 꾸준히 섭취하는 것이 좋다.

Advertisement

◇사물이 휘어져 보이는 '황반변성'

황반변성은 망막 중심부에 있는 황반에 이상이 생기면서 중심 시력이 떨어지는 질환이다. 나이가 들수록 발생 위험이 높아지며 흡연, 유전적 요인, 식습관 등 여러 요인이 복합적으로 영향을 미친다.

Advertisement

황반변성에서 특히 주의해야 할 증상은 사물이 휘어져 보이는 변형시다. 창틀이나 건물의 선, 도로의 중앙선처럼 곧아야 할 선이 굽어 보이거나, 글씨를 읽을 때 중심 부분이 검게 보이거나 비어 보이는 증상이 나타날 수 있다. 이 같은 중심 시야의 이상 여부는 '암슬러 격자(Amsler grid)'를 활용해 가정에서도 간단하게 확인할 수 있다.

황반변성은 크게 건성과 습성으로 나뉜다. 건성 황반변성은 진행 속도가 상대적으로 느린 경우가 많지만 일부는 습성으로 진행할 수 있어 정기적인 관찰이 필요하다.

초기엔 루테인, 지아잔틴, 비타민 C·E, 아연 등이 포함된 복합 영양제(AREDS2 처방)를 복용하면 진행을 늦추는데 도움이 될 수 있다.

Advertisement

습성 황반변성은 망막 아래에 비정상적인 신생혈관이 생기면서 출혈이나 부종을 일으켜 시력이 빠르게 떨어질 수 있다.

이 경우 안구 내에 직접 약물을 주입하는 '항체 주사 치료'를 주기적으로 받아야 한다.

황반변성 예방을 위한 가장 확실한 수칙은 '절대적인 금연'과 '항산화 식단 유지'다.

◇정상안압이어도 생길 수 있는 '녹내장'

녹내장은 시신경이 손상되면서 시야가 점차 좁아지는 질환이다. 초기에는 특별한 자각 증상이 없어 '소리 없는 시력 도둑'이라고 불린다. 상당히 진행된 뒤 주변부 시야가 좁아지는 것을 느끼는 경우가 많아 정기적인 검진이 중요하다. 급성 폐쇄각 녹내장의 경우에는 갑작스러운 심한 눈 통증, 두통, 충혈, 시야 흐림 등이 동반되기도 한다.

녹내장은 안압 상승이 주요 위험 요인 가운데 하나지만 안압이 정상 범위(10~21mmHg)에 있어도 발생할 수 있다.

국내 녹내장 환자의 70~80% 이상이 '정상안압'인 것으로 전해진다.

이밖에 시신경 혈류 장애, 유전적 요인, 고도근시 등도 주요 발병 원인으로 꼽힌다.

한번 손상된 시신경은 현재의 의학으로 원래 상태로 되돌리기 어렵다. 따라서 녹내장 치료의 기본 목표는 더 이상의 시신경 손상을 막고 현재의 시기능을 최대한 보존하는 데 있다. 안압을 낮추는 점안제를 사용하는 것이 일반적이며, 약물로 조절되지 않는 경우 레이저 치료나 수술을 시행할 수 있다.

특별한 예방법이 없기 때문에 40대 이후부터는 매년 안압 측정과 시신경 검사를 받는 정기 검진이 유일한 예방책이다.

◇실명까지 이어질 수 있는 안과 질환, 정기 검진이 최선

이처럼 노년기 안질환은 신속한 진단과 초기 대응이 치료 결과를 좌우하지만, 실제 현장에서는 치료 시기를 놓쳐 오시는 어르신들이 적지 않다.

온누리안과병원 정영택 병원장은 "자식들에게 부담을 주기 싫어하는 부모님들은 눈이 어둡고 답답해도 '그저 나이가 들어서 그렇다'며 불편함을 참으시는 경우가 많다"며 "특히 실명까지 이어질 수 있는 백내장, 시신경이 파괴되는 녹내장, 황반변성은 한 번 손상되면 원상복구가 불가능하므로 조기 발견이 최선의 치료법"이라고 강조했다.

정 원장은 이어 "이번 추석 명절에는 부모님의 눈 상태를 꼼꼼히 점검해 드리고, 명절 직후 안과 정기 검진을 예약해 드리는 것이 가장 값지고 실질적인 명절 선물이 될 것"이라고 당부했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com