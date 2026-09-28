[SC 건강칼럼] 감기 나았는데 기침이 계속된다면…

아침저녁으로 선선한 바람이 불기 시작했다. 낮에는 여전히 덥지만 일교차가 커지면서 호흡기가 예민해지기 쉬운 시기다. 감기 증상은 대부분 좋아졌는데 기침만 수 주째 이어진다면 단순한 감기 후유증으로 넘기기보다 원인을 살펴볼 필요가 있다. 성인에서 기침이 8주 이상 지속되면 '만성 기침'으로 분류한다.

만성 기침은 하나의 질환이 아니라 다양한 요인에 의해 나타나는 증상이다. 가장 흔한 원인 중 하나는 콧물이 목뒤로 넘어가는 후비루로, 알레르기 비염, 감기 후 비염, 부비동염 등이 대표적이다. 이 밖에도 기관지 천식과 위식도역류질환이 주요 원인으로 꼽힌다. 만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐렴, 폐암 등도 만성 기침과 관련이 있다. 흡연이나 일부 약물도 기침을 지속시키는 요인이 될 수 있다.

기침은 기도에 들어온 이물질이나 자극을 배출하기 위한 정상적인 방어 작용이다. 감염이 지나간 뒤에도 기도가 예민해져 기침이 한동안 이어질 수 있지만, 증상이 장기간 지속된다면 다른 원인이 있는지 확인할 필요가 있다.

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원인에 따라 기침의 양상도 다르다. 후비루가 원인인 경우 콧물이 목 뒤로 넘어가는 느낌이나 목의 이물감이 동반되고, 누웠을 때 기침이 심해질 수 있다. 기관지 천식은 기침과 함께 호흡곤란이나 쌕쌕거리는 숨소리가 나타나기도 하지만, 기침만 주된 증상으로 나타나는 기침형 천식도 있다. 위식도역류질환에 의한 기침은 속쓰림이나 신물이 올라오는 증상과 함께 나타나거나 식사 후 또는 누웠을 때 심해질 수 있다.

진단은 기침이 지속된 기간과 양상, 흡연 여부, 복용 중인 약물, 콧물이나 호흡곤란 등 동반 증상을 확인하는 것에서 시작한다. 필요한 경우 흉부 X선 검사와 폐기능검사를 시행해 폐와 기관지 상태를 확인한다. 검사 결과와 증상에 따라 알레르기, 천식, 위식도역류질환 등에 대한 추가 검사를 고려할 수 있다.

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치료는 기침 자체를 억제하기보다 이를 유발한 질환이나 요인을 해결하는 데 초점을 둔다. 후비루가 있다면 비염이나 부비동염을 치료하고, 천식은 기관지 염증을 조절한다. 위식도역류질환은 위산 역류를 줄이는 치료를 시행하며, 흡연자는 금연이 필요하다. 일부 혈압약으로 기침이 지속되는 경우에는 처방 의료진의 판단에 따라 약제를 조절할 수 있다. 특별한 원인을 확인하기 어려울 때는 기침의 정도와 상태에 따라 대증치료를 고려한다.

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환절기에는 일교차와 건조한 공기, 먼지 등으로 기도가 자극받기 쉬운 만큼 흡연과 담배 연기, 알레르기 유발 물질 등을 피하는 것이 좋다. 알레르기 비염이 있다면 적절히 관리하고, 위식도역류질환이 있는 경우에는 과식을 피하고 식사 후 바로 눕지 않는 등 역류를 줄이는 생활습관을 유지하는 것도 도움이 된다. 감염 후 기침은 몇 주간 이어질 수 있지만 8주 이상 지속되거나 점점 심해진다면 원인 질환을 확인할 필요가 있다. 특히 혈담, 호흡곤란, 흉통, 발열, 체중 감소 등이 동반된다면 기침의 지속 기간과 관계없이 진료를 받는 것이 좋다.

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도움말=가톨릭대 인천성모병원 호흡기내과 최준영 교수