"9살 소녀가 임신, 아이 아빠는 13살"…임신 이유가 '황당'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 9세 소녀와 13세 소년 사이에서 임신이 발생한 사례가 공개돼 충격을 주고 있다.

태국 매체 더 타이거에 따르면 우돈타니주 보건당국 관계자는 최근 열린 성 건강 교육 프로그램에서 지역 내 최연소 임신 사례를 공개했다.

관계자는 "10년 넘게 지역의 청소년 임신 사례를 추적해왔다"며 우돈타니주에서 확인된 가장 어린 임신 사례가 9세 소녀였다고 밝혔다. 당시 태아의 아버지는 13세 소년이었다.

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조사 결과, 해당 소녀는 당시 남자친구와의 관계를 오래 유지하고 싶어서 임신을 한 것으로 드러났다. 또한 소녀는 남자친구와 함께 아이를 키울 수 있을 것으로 생각했다. 다만 소녀가 실제 출산을 했는지는 알려지지 않았다.

이 관계자는 태국에서 15세 미만 아동과의 성적 행위는 동의 여부와 관계없이 범죄에 해당한다고 설명했다.

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이번 교육에서는 태국의 청소년 임신 문제와 관련해 10대 여성 1000명 당 21건의 출산이 발생한다는 수치도 제시됐다.

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통계청 조사에 따르면, 한국의 10대 청소년 출산율은 여성 인구 1000명당 0.4명으로 전해진다.

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현지 보건당국은 청소년들이 성관계와 임신에 관한 정확한 정보를 얻고 피임 방법을 제대로 이해할 수 있도록 성교육의 필요성을 강조하고 있다.

한편 9살 소녀도 생물학적으로 임신이 가능하다.

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일반적으로 여성의 초경은 12~13세 사이에 시작되지만, '성조숙증'으로 인해 호르몬 분비가 지나치게 일찍 시작되는 경우가 있다.

여아에게 성조숙증이 발생하면 8세 이전에 가슴 발달 등의 2차 성징이 나타나고, 심한 경우엔 5세 미만에도 배란과 월경이 시작될 수 있다. 일단 전문가들은 "난소에서 정상적으로 난자가 배란되기 시작하면, 나이가 아무리 어리더라도 성관계를 통한 임신이 생물학적으로 가능해진다"고 설명하고 있다.

의학적으로 확인된 세계 최연소 출산 기록은 페루에 사는 한 소녀로, 출산 당시 나이는 불과 5세 7개월 21일(1939년 5월 14일 출산)이었다. 소녀의 부모는 딸의 배가 이상하게 부풀어 오르자 종양인 줄 알고 병원에 데려갔지만, 진단 결과 임신 7개월 상태였다.

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극심한 성조숙증을 앓고 있던 소녀는 생후 8개월 무렵부터 월경 증상이 있었던 것으로 전해진다.

다만 골반이 너무 작아 자연분만이 불가능했기 때문에 제왕절개 수술을 통해 2.7㎏의 건강한 남아를 출산했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com