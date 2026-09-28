'장 지키는' 항체, 과한 음주시 간에서 '염증 폭탄' 변한다…'장-간 IgA 면역축' 규명

전체 연구 개요 모식도. 음주로 인해 장 장벽에 변화가 생기고 장에서 생성된 IgA가 간으로 이동하면, 간 대식세포의 염증반응이 활성화되어 간손상으로 이어질 수 있음을 보여준다. 오른쪽 그림은 IgA와 간 면역세포의 상호작용을 차단했을 때 염증반응과 간손상이 감소한다는 연구 결과를 나타낸다.

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[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 성필수 교수 연구팀(공동 제1저자 서울성모병원 소화기내과 탁권용 임상강사, 가톨릭대학교 의과학과 김민구 석사과정생)은 알코올 연관 간질환에서 증가한 IgA가 간으로 이동해 대식세포 등 면역세포와 상호작용하고, 이것이 강한 염증반응과 간세포 손상으로 이어지는 '장-간 IgA 면역축'을 규명했다.

IgA(면역글로불린 A·immunoglobulin A)는 주로 장과 호흡기 등 외부 환경과 맞닿아 있는 점막에서 세균과 바이러스를 막아내는 '방어 항체'다. 특히 장에서는 수많은 장내 미생물이 몸 안으로 침투하지 못하도록 막아주는 점막 면역의 핵심 요소다.

그동안 알코올 연관 간질환 환자의 혈중 IgA 수치가 높다는 사실은 진료 현장에서 흔히 관찰되는 현상이었다. 그러나 IgA가 왜 증가하는지, 높아진 IgA가 단순히 간질환에 따른 결과인지, 아니면 간의 염증 및 손상에 직접 관여하는지는 명확히 밝혀지지 않았었다.

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연구팀은 이를 규명하기 위해 환자의 혈액 및 간 조직 분석에 동물모델 실험, 공간전사체 분석, 사람 면역세포 실험을 결합했다. 특히 이물질 제거와 조직 회복을 돕지만 과도하게 활성화되면 염증을 일으키는 단핵구와 대식세포에 주목했다.

환자 분석 결과, 혈중 IgA 수치가 높을수록 간 조직에도 IgA가 많이 축적되었으며, 간의 단핵구 및 대식세포에 IgA가 결합된 형태가 확인됐다. 이처럼 IgA가 면역세포와 접촉하는 양상은 염증반응에 관여하는 인터루킨-1베타(IL-1β)의 증가와도 밀접한 관련이 있었다. 연구팀은 이를 바탕으로 높아진 IgA가 단순히 질환에 따라 증가한 검사 수치에 그치지 않고, 간 면역세포의 염증반응에 직접 관여할 가능성을 제시했다.

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알코올을 투여한 동물모델에서도 혈중 IgA 증가, 간 대식세포의 IgA 결합, IL-1β 발현 및 간손상이 동반되어 나타났다. 반면 면역세포의 이동을 조절하는 약물인 FTY720을 투여했을 때에는 혈중 IgA와 함께 IgA가 결합한 간 대식세포가 줄어들었고, 염증반응과 간손상 역시 감소했다.

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알코올 노출에 따른 장·간 IgA 면역반응 변화도.A. 알코올을 투여한 생쥐의 간 조직에서 IgA 염색과 면역세포 관련 염색 양상을 비교한 결과, 알코올 투여군에서 간 내 IgA 및 면역세포 관련 신호가 더욱 뚜렷하게 나타났다.B. 환자군 분석에서 알코올 연관 간질환군의 IgA 관련 지표가 대조군보다 높게 나타났다. 동물모델에서는 알코올 투여 후 혈중 IgA 및 장의 IgA 양성 형질세포 등이 증가했고, FTY720 투여 시 일부 지표가 감소했다. 우측 유전자 분석에서는 알코올 투여군의 염증 관련 유전자 Il1b 발현 증가가 확인됐다.C. 소장 벽에 집적된 면역조직인 파이어판(Peyer's patch)을 공간적으로 분석해, 알코올 및 FTY720 투여 여부에 따른 IgA 양성 형질세포 관련 신호의 분포 위치를 비교했다.D. 알코올 투여군에서 장 장벽 관련 단백질인 오클루딘(Occludin)과 간 조직의 IgA·CD138 염색 양상이 변화했다. 하단의 사람 면역세포 실험에서는 IgA와 염증 자극물질인 LPS를 병용 처리했을 때 세포 사멸 관련 지표가 증가하는 양상이 확인됐다.

이번 연구는 그동안 알코올 연관 간질환에서 단순한 혈액검사 이상 수치로 여겨졌던 IgA를, 질환의 발생과 진행에 직접 관여하는 주요 면역인자로 새롭게 제시했다는 점에서 큰 의미가 있다.

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또한 기존의 '장-간 축' 연구가 주로 장내 미생물이나 세균 유래 물질에 집중되었던 것과 달리, 이번 연구는 우리 몸이 장에서 자체 생성하는 면역항체 자체가 간의 염증을 조절할 수 있다는 새로운 관점을 열어주었다.

공동 제1저자인 서울성모병원 소화기내과 탁권용 임상강사는 "이번 연구는 장에서 증가한 IgA가 실제 간 조직으로 이동해 면역세포의 염증반응을 증폭시키고 간세포 손상에 관여할 수 있음을 사람과 실험모델을 통해 입증했다는 데 의미가 있다"며 "향후 혈중 IgA가 어떤 환자에서 실제 간 내 염증을 잘 반영하는지 확인한다면 임상에서 활용 가능한 바이오마커로 발전할 가능성이 크다"고 설명했다.

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교신저자인 서울성모병원 소화기내과 성필수 교수는 "알코올 연관 간질환은 전 세계적으로 중요한 간질환이지만, 질환을 직접적으로 억제할 수 있는 치료법은 여전히 제한적"이라며 "이번 연구는 그동안 주로 장내 미생물 관점에서 바라보았던 장-간 연결고리를 'IgA라는 인체 면역체계' 영역까지 확장했다는 점에서 의의가 크다"고 밝혔다.

이어서 성 교수는 "본래 우리 몸을 보호하기 위해 필수적인 항체인 IgA 전체를 단순히 억제하는 것은 치료 목표가 될 수 없다"라며, "앞으로 IgA가 간의 특정 면역세포와 만나는 염증 증폭 과정을 보다 정밀하게 규명하여, 정상적인 면역기능은 유지하면서 병적인 장-간 IgA 면역축만 선택적으로 조절할 수 있는 치료 전략을 찾는 것이 중요하다"고 강조했다.

연구팀은 향후 혈중 IgA와 간 내 IgA 면역반응을 알코올 연관 간질환의 새로운 바이오마커 후보로 검증하는 한편, IgA와 간 대식세포 간의 상호작용을 선택적으로 차단하는 새로운 치료 전략을 규명해 나갈 계획이다.

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보건복지부와 한국보건산업진흥원, 과학기술정보통신부와 한국연구재단, 대한소화기학회의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 소화기·간질환 분야의 세계적 권위지인 'Gut'(IF 24.6)에 '알코올 연관 간질환에서 장-간 IgA 면역축 차단을 통한 대식세포 매개 염증 및 간손상 완화(Blocking the Gut-Liver IgA Axis Attenuates Macrophage-Mediated Inflammation and Injury in Alcohol-Associated Liver Disease)'라는 제목으로 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com