일상이 된 러닝…만만치 않은 '러닝 인플레이션'에 러너 특화 카드 봇물

아침 저녁으로 선선한 바람이 불면서 무더위에 잠시 숨을 고르던 러너들이 다시 달리기 시작했다.

관련업계 추산 국내 러닝 인구는 2025년 기준 약 1000만명에 달한다. 러닝 인구 확대는 관련 소비 증가로도 이어지고 있다. 특히 러닝화와 기능성 의류 등 운동용품은 물론 마라톤 참가권과 러닝 커뮤니티까지 소비 영역이 빠르게 확대되면서 러닝이 라이프스타일 산업의 한 축으로 자리잡는 모양새다.

러닝 관련 소비는 운동 장비에서 의류·영양·뷰티·디지털 서비스 등으로도 범위를 넓히고 있다. 무신사가 지난 9월 14~21일 진행한 '무신사 러닝페어'에는 약 200개 브랜드가 참여해 1만개에 달하는 상품을 선보였다. 행사 기간 러닝 바람막이 검색량은 전월 같은 기간보다 4.4배 이상 증가했고, 러닝화 검색량도 64% 늘었다.

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이처럼 러닝 시장이 커지면서 이른바 '러닝 인플레이션' 현상도 나타나고 있다. 러닝의 경우 운동 자체는 비교적 저비용으로 시작할 수 있지만, 경력이 쌓이고 관심도가 높아질수록 전문 러닝화와 기능성 의류 등 장비는 물론 마라톤 참가비와 러닝 크루 활동비, 스포츠 영양제품 등에 대한 지출도 늘어나는 구조다. 특히 인기 마라톤 대회 참가 신청을 위한 이른바 '런케팅' 경쟁까지 치열해지면서 러닝을 지속하는 데 필요한 비용 부담 역시 커지고 있다.

이에 따라 러너들의 '스마트 소비'를 겨냥한 다양한 마케팅이 한창이다. 카드업계의 경우, 러너들을 겨냥한 전용 카드를 속속 출시하고 있다. 단순 할인에 그치지 않고 운동 기록과 대회 참가, 러닝 전후 소비까지 카드 혜택과 연결하는 방식이 두드러진다.

◇'zgm 러닝카드'. 사진제공=NH농협카드

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NH농협카드가 이달 선보인 'zgm 러닝카드'는 운동 시간대 편의점 이용부터 러닝용품, 피트니스까지 이어지는 러닝 전후 소비를 겨냥했다. CU에서 음료를 구매할 경우 평일 오전 5~9시와 오후 5~11시, 주말에는 종일 50% 현장할인을 제공한다. 스포츠용품점과 KREAM·무신사, 종합스포츠센터·문화센터 등 피트니스 업종, CU에서는 5% 할인 혜택을 제공한다.

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러닝 외 소비도 함께 묶었다. 멜론·유튜브 프리미엄·넷플릭스·티빙 등 스트리밍 서비스는 30%, 병원·약국은 3% 할인한다. 카페와 베이커리, 이동통신요금 자동납부는 5%, 아파트관리비 자동납부는 3%, 해외 가맹점은 2% 할인한다. 카드 플레이트는 총 3종으로 구성했으며 작가 겸 방송인 기안84와 협업한 디자인도 포함했다. 출시 기념으로 진행한 이벤트에서는 추첨을 통해 개인 40명과 4인 크루 10팀에게 '2026 아시아 오픈마라톤' 10㎞ 참가권과 전용 굿즈를 제공하기도 했다.

◇'런데이 하나카드'. 사진제공=하나카드

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하나카드는 지난달 러닝 플랫폼 '런데이'를 운영하는 주식회사 땀과 손잡고 실제 러닝 기록을 카드 혜택과 연결한 '런데이 하나카드'를 출시했다. 런데이 앱에 기록된 월 누적 달리기 거리를 기준으로 1㎞당 200 하나머니를 적립한다. 전월 이용실적이 40만원 이상 80만원 미만이면 월 최대 5000 하나머니, 80만원 이상이면 최대 1만 하나머니까지 적립할 수 있다.

구독 서비스에도 혜택을 적용했다. 넷플릭스·디즈니+·웨이브·유튜브 프리미엄·멜론·벅스·플로·스포티파이 등 구독 서비스 이용액에 대해 40% 하나머니 적립 혜택을 제공하며 커피·베이커리와 편의점, 생활·뷰티 영역에도 적립 혜택을 적용했다. 출시 기념으로 12월 말까지 카드를 발급받은 고객에게는 사용등록일을 포함해 3개월간 전월 이용실적과 관계없이 러닝 적립 혜택을 제공한다. 하나카드 역시 출시 당시 총 1500명에게 마라톤 참가 신청 기회를 제공한 바 있다.

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◇'KB 마라톤카드'. 사진제공=KB국민카드

KB국민카드가 올해 선보인 'KB 마라톤카드'는 마라톤 대회 참가 경험을 카드 혜택과 연결하고 있다. 러닝 플랫폼 '러너블' 티켓·스토어 이용 시 20% 할인을 제공하며 스포츠·레저 관련 업종 5%, 편의점 5%, OTT 30%, 병원·약국 5% 할인 혜택을 제공한다. 최근에는 해외 메이저 마라톤 참가 기회까지 제공하며 체험형 마케팅을 강화하고 있다. 마스터카드와 함께 9월 한 달간 '도쿄 마라톤 2027' 참가 기회를 제공하는 이벤트를 진행하는 것. 9월 30일까지 KB 마라톤카드 마스터카드 브랜드로 100만원 이상 이용하고 이벤트에 응모한 고객 가운데 20명을 추첨해 참가 자격을 제공한다. KB국민카드는 앞서 올해 여름에도 마라톤 대회 참가권을 활용한 프로모션을 잇달아 진행한 바 있다.

업계 관계자는 "카드업계의 러닝 마케팅이 단순한 할인 경쟁에서 벗어나 '무엇을 샀는가'보다 '어떻게 달리고 어떤 경험을 했는가'를 혜택으로 보상하는 방향으로 진화하고 있다"면서, "러닝 시장이 장비와 대회, 커뮤니티 등으로 영역을 넓혀가는 만큼 카드사들도 운동 기록·대회 참가권·전용 굿즈·라이프스타일 혜택 등을 결합하는 방식으로 서비스를 세분화하고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com