"응급환자 강제 수용 재검토해야…법적 보호·배후 인프라 구축 시급"

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 좋은의료문화연대(이하 좋의연)가 최근 국회 보건복지위원회 법안심사소위원회를 통과한 '응급의료에 관한 법률 개정안' 대안에 대해 현장의 최종치료 역량을 고려하지 않은 획일적인 강제 수용 제도라며 재검토를 강력히 촉구하고 나섰다.

좋의연은 28일 "현장의 최종치료 역량을 외면한 응급환자 강제 수용 제도를 재검토하고, 필수·응급의료의 사법·배상 리스크에 대한 실효적 대책을 마련하라"는 내용의 성명서를 발표했다.

좋의연은 성명서를 통해 "응급환자가 치료받을 병원을 찾지 못해 헤매는 '응급실 핑퐁' 문제의 해결 필요성에는 깊이 공감한다"면서도, "환자의 생명을 살리는 것은 단순히 응급실 이송만으로 해결될 수 없다"고 지적했다. 수술실·중환자실 및 배후 진료과(소아응급, 소아외과, 외과, 신경외과, 심뇌혈관 등)의 실제 가동 역량이 확보되지 않은 상태에서 수용을 강제할 경우, 진료 지연과 책임 소재의 혼란만 가중될 수 있다는 설명이다.

Advertisement

또한 좋의연은 "최근 데이트폭력 환자 응급수술 관련 법원 판결 등 의료진이 부담해야 하는 형사·민사상 법적 리스크가 필수·응급의료 현장을 크게 위축시키고 있다"고 강조했다. 이어 의료진이 소신 진료를 할 수 있는 법적·재정적 보호장치 마련과 환자 및 유족의 정당한 권리구제가 조화를 이루는 제도의 시급한 정비를 요구했다.

좋의연이 제시한 핵심 요구사항은 크게 네 가지다.

Advertisement

첫째, 배후 진료와 최종치료 역량을 고려한 이송·수용체계 재설계다. 단순 이송이 아닌 수술실·중환자실 및 배후 진료과의 가동 여부를 실시간으로 반영하는 시스템 구축이 우선되어야 한다는 주장이다.

Advertisement

둘째, 필수·응급의료 전반에 대한 실효적인 형사책임 특례 마련이다. 고의나 중과실이 없는 응급의료 행위에 대한 형사책임 감면 및 제한 기준을 법률에 명확히 규정하여 방어진료를 막되, 환자·유족의 권리구제 절차도 엄격히 정비할 것을 제시했다.

Advertisement

셋째, 과도한 민사상 손해배상 위험 완화를 위한 국가적 안전망 구축이다. 불가항력적 의료사고 보상 확대와 의료배상공제·배상책임보험에 대한 공적 지원 강화, 응급의료의 특수성을 반영한 합리적인 손해배상 기준 및 국가 책임 지원체계 확립을 촉구했다.

넷째, 응급실을 넘어선 최종치료 인프라 확충이다. 소아응급·외과·흉부외과·신경외과 등 중증응급환자를 치료할 전문 인력 확보와 배후 진료 인프라의 실질적 지원이 병행되어야 한다고 보았다.

Advertisement

좋은의료문화연대는 "환자를 강제로 수용하게 만드는 것만으로는 응급의료체계가 정상화될 수 없으며, 환자를 실제 치료할 수 있는 병원 환경을 만드는 것이 우선"이라며 "정부와 국회가 현장의 목소리를 수용하여 의료진의 법적 불안을 해소하고 환자와 유족의 권리가 보장되는 환경을 조성해달라"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com