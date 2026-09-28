시그니엘 서울·부산, 2년 연속 '미쉐린 2키' 호텔 선정

◇시그니엘 서울(왼쪽), 시그니엘 부산.

Advertisement

Advertisement

롯데호텔앤리조트의 최상위 브랜드 시그니엘이 글로벌 럭셔리 호텔 브랜드로서 입지를 강화하고 있다.

28일 롯데호텔앤리조트에 따르면 최근 '시그니엘 서울'과 '시그니엘 부산'이 2년 연속 '미쉐린 2키(MICHELIN Two Keys)'에 선정됐다. '미쉐린 키'는 미쉐린 가이드가 전 세계 호텔을 대상으로 숙박 경험을 평가해 부여하는 등급이다. 서비스의 품질과 일관성, 고객 경험의 가치, 시설 및 인테리어의 우수성, 지역과의 연계성 등을 종합적으로 평가한다. 미쉐린 가이드는 2키를 '탁월한 숙박 경험(An exceptional stay)'을 제공하는 호텔에 부여한다.

시그니엘 서울은 롯데월드타워 76층부터 101층에 위치해 서울 도심과 한강을 조망할 수 있는 독보적인 입지와 공간을 갖췄다. 세심한 맞춤형 서비스와 미식 경험, '살롱 드 시그니엘' 등 투숙객을 위한 차별화된 서비스를 통해 시그니엘만의 럭셔리 호스피탈리티를 선보이고 있다. 미쉐린 가이드는 올해 시그니엘 서울을 소개하며 높은 수준의 서비스와 공간이 만들어내는 차별화된 숙박 경험 등을 경쟁력으로 꼽았다. 시그니엘 부산은 해운대의 파도와 자연에서 영감을 받아 완성한 공간 디자인과 탁 트인 오션뷰를 바탕으로, 부산의 지역성과 럭셔리 호스피탈리티를 결합한 차별화된 경험을 선보이는 것 등에서 높은 점수를 받은 것으로 알려졌다.

Advertisement

시그니엘 브랜드의 경쟁력은 글로벌 고객 수요를 끌어 올리는 요소이기도 하다. 시그니엘 서울의 경우 올해 7~8월 외국인 투숙객은 전년 대비 약 20% 증가했으며, 객실 판매 역시 전년 대비 약 15% 늘었다. 비즈니스 고객은 물론 특별한 여행과 기념일을 계획하는 고객에게도 차별화된 체류 경험을 제공하며 글로벌 럭셔리 호텔로서 경쟁력을 강화해 나가고 있다. 시그니엘 부산의 7~8월 외국인 투숙객은 전년 대비 약 60% 증가하고 평균 숙박일수도 3~4박을 기록하는 등 글로벌 고객 수요가 크게 확대됐고, 문화공연과 연계한 상품이 출시 직후 완판되는 등 체류형 콘텐츠도 호응을 얻고 있다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 "시그니엘 서울과 부산이 2년 연속 미쉐린 2키에 선정된 것은 각 호텔의 경쟁력뿐 아니라 시그니엘이 추구하는 서비스와 환대의 가치를 인정받았다는 데 의미가 있다"며 "시그니엘만의 차별화된 경험과 서비스를 통해 국내를 대표하는 럭셔리 호텔 브랜드로서 경쟁력을 높여 나갈 것"이라고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com