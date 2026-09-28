건기식 먹고 응급실까지…5년간 이상사례 신고 1만 8천건 넘어

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 건강기능식품(건기식) 섭취 후 발생한 이상사례 신고가 최근 5년간 1만 8000건을 넘어선 가운데, 지난해에는 5250건으로 역대 최다치를 기록한 것으로 나타났다. 특히 입원이나 응급실 치료가 필요한 중대 이상사례와 월 10회 이상 접수된 다빈도 이상사례도 32건이나 확인됐다.

국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원이 식품의약품안전처와 식품안전정보원으로부터 제출받은 자료에 따르면, '건강기능식품 이상사례 신고센터'에 접수된 이상사례는 2021년부터 2026년 6월까지 총 1만 8693건에 달했다.

연도별 신고 건수는 ▲2021년 2064건 ▲2022년 1835건 ▲2023년 2342건 ▲2024년 3611건 ▲2025년 5250건으로 집계됐다. 2021년 2064건에서 2025년 5250건으로 약 2.5배 급증한 셈이다.

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특히 심각하거나 반복적으로 신고된 이상사례도 적지 않았다. 최근 5년간 입원 및 응급실 치료 등 중대 이상사례와 월 10회 이상 접수된 다빈도 이상사례는 총 32건이었다. 건기식 섭취 후 피부 발진, 두드러기, 두통, 변비, 복통 등의 이상 증상이 나타나 응급실 치료를 받은 사례도 포함됐다.

이 중 인과관계 가능성이 매우 높고 증상의 심각성 및 유사 신고 이력 등을 고려해 국민에게 즉시 알릴 필요가 있다고 판단되는 '5등급' 사례가 2건, 인과관계 가능성이 높은 수준인 '4등급' 사례가 5건으로 확인됐다. 이에 따라 중대하거나 반복적인 이상사례에 대해 한층 강화된 안전관리와 후속조치가 필요하다는 지적이 나온다.

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이상사례 증상 유형별로는 소화불량 등 소화기 관련 증상이 8,578건(45.9%)으로 가장 많았다. 이어 ▲가려움 등 피부 증상 3,438건(18.4%) ▲어지러움 등 2,200건(11.8%) ▲체중 증가 등 기타 1,984건(10.6%) 순이었다.

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품목별로는 ▲영양보충용 제품이 3215건으로 가장 많았고, ▲Lactobacillus gasseri(락토바실러스 가세리) BNR17(988건) ▲DHA/EPA 함유 유지(965건) ▲유산균/프로바이오틱스(611건) ▲차전자피 식이섬유(517건) ▲포스파티딜세린(342건) 등이 뒤를 이었다.

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서미화 의원은 "건강기능식품 시장이 급격히 성장하면서 이상사례 신고 건수도 빠르게 늘고 있다"며 "중대하거나 반복적으로 신고되는 품목에 대해서는 철저한 원인 규명과 신속한 후속조치가 이뤄져야 한다"고 지적했다.

이어 서 의원은 "조사 결과와 안전정보를 국민에게 투명하게 공개해 소비자가 안심하고 건강기능식품을 선택할 수 있도록 국가 차원의 관리체계를 더욱 강화해야 한다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com