월경 불규칙하고 체중·여드름 늘었다면? '다낭난소증후군' 의심

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[스포츠조선 장종호 기자] 규칙적인 월경 주기를 유지하던 A씨는 최근 몇 달 사이 체중이 증가하면서 월경이 불규칙해지기 시작했다. 단순히 일시적인 몸 상태 변화라고 여겼지만 증상은 계속됐고, 평소에도 체모가 약간 있던 편이었는데 최근 들어 여드름까지 심해졌다. 걱정스러운 마음에 병원을 찾은 A씨는 '다낭난소증후군'이라는 진단을 받았다.

◇다낭난소증후군, 다모증·여드름·여성형 탈모 등 나타나

다낭난소증후군은 난소에서 배란이 원활히 이뤄지지 않거나, 여성호르몬에 비해 상대적으로 남성호르몬 분비가 증가하면서 월경불순을 일으키는 가임기 여성의 대표적인 생식 내분비 질환이다. 이로 인해 턱이나 인중 등의 다모증, 여드름, 여성형 탈모 등 남성호르몬 과다와 관련된 증상이 나타날 수 있으며 인슐린 저항성, 혈당 이상, 고혈압, 복부비만 같은 대사 이상이 동반되기도 한다.

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아울러 코골이나 수면무호흡증, 우울감, 불안 등 수면 및 정신 건강과도 깊은 연관이 있어, 단순히 월경과 임신 문제뿐만 아니라 혈당·콜레스테롤·비만 등 대사 건강 전반을 종합적으로 살펴보는 것이 중요하다.

이대목동병원 산부인과 이제연 교수는 "월경불순은 다낭난소증후군의 대표적인 증상으로, 규칙적인 정상 배란이 일어나지 않아 월경 주기가 길어지거나 월경을 건너뛰는 경우가 많다"며 "다만 월경불순은 다낭난소증후군 외에도 급격한 체중 감소, 갑상선 질환, 고프로락틴혈증 등 다양한 원인으로 발생할 수 있으므로 정확한 원인을 파악하는 것이 우선"이라고 설명했다.

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◇일반인보다 폐경이 2~3년 정도 늦어져

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그렇다면 다낭난소증후군이 발현하는 나이나 시기가 따로 있을까. 이 교수는 "다낭난소증후군으로 인해 초경이 늦어질 수 있으며, 아예 초경이 시작되지 않거나 초경 후 3년이 지나서도 월경 불규칙이 지속된다면 산부인과 미성년클리닉 진료를 받아야 한다"고 조언했다.

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다만 이 교수는 "10대 청소년의 경우 아직 생식호르몬 체계가 미성숙해 월경이 불규칙하거나 여드름이 생기는 것이 정상적인 사춘기 변화일 수도 있다"며 "초경 후 약 8년 이내에는 정상적인 사춘기 발달 과정에서도 난소에 작은 난포가 많이 보일 수 있으므로, 초음파 영상에서 '다낭난소'처럼 보인다는 이유만으로 섣불리 진단해서는 안 된다"고 강조했다.

이어 "다낭난소증후군으로 진단받은 여성이라도 42세 무렵이 되면 오히려 월경 주기가 규칙적으로 변하는 경우가 많다"며 "남성형 다모증과 여드름 등의 증상도 40대에 들어서면 완화되며 초음파상 다낭난소 양상도 서서히 줄어들어, 결과적으로 일반인보다 폐경이 2~3년 정도 늦어진다"고 덧붙였다.

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또한 이 교수는 "다낭난소증후군은 유전적 요인이 영향을 미치는 것으로 알려져 있지만 환경적 요인과의 복합질환으로 접근해야 한다"며 "어머니가 다낭난소증후군이라고 해서 딸에게 반드시 생기는 것은 아니지만, 친자매가 다낭난소증후군 진단을 받았다면 의심 증상이 나타나지 않는지 주의 깊게 살펴야 한다"고 당부했다.

◇임신 가능하지만 배란장애로 난임될 수도

다낭난소증후군의 치료가 늦어지면 임신에도 영향을 미칠까. 이 교수는 "다낭난소증후군으로 인한 배란장애는 난임의 흔한 원인이 된다"면서도 "그러나 다낭난소증후군이 있다고 해서 임신이 불가능한 것은 아니며, 정확한 진단과 효과적인 배란 유도 치료를 통해 충분히 성공적인 임신이 가능하다"고 전했다.

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이어 "다낭난소증후군은 치료 불가능한 영원한 불임이 아니며, 평생 약을 복용해야 하는 질환도 아니다"라며 "정확한 진단을 바탕으로 문제점을 파악하고 환자 개개인의 상태에 맞는 평생관리가 필요한 만큼, 의심 증상이 있다면 산부인과 전문의의 진료와 상담을 받을 것을 권장한다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com