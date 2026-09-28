"빨랫줄로 쓰려고"…30층 작업자 안전줄 자른 노인 '황당'

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 70대 노인이 고층 건물 외벽에서 작업하던 근로자의 안전줄을 잘랐다가 거센 비판을 받고 있다.

노인은 안전줄인 줄 몰랐으며 빨랫줄로 사용하기 위해 절단했다고 주장하는 것으로 알려졌다.

소후닷컴 등 중국 매체들에 따르면 지난 17일 광둥성 포산시의 한 아파트 외벽 보수 작업을 하던 A씨는 30층에서 작업을 마치고 안전줄을 이용해 아래층으로 내려오던 중 2층 부근에서 자신의 안전줄이 끊어진 것을 발견했다.

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확인 결과, 줄을 자른 사람은 해당 건물 2층에 거주하는 70대 후반의 노인이었다.

A씨가 사용하던 안전줄은 전체 길이가 약 120m에 달했던 것으로 전해졌다. 이 가운데 10m가량이 잘려나가면서 줄이 더 이상 1층까지 내려가지 못하는 상태가 됐다. 다행히 줄이 끊어진 당시 해당 안전줄을 이용해 고소 작업을 진행하는 근로자는 없었다. A씨 역시 다른 안전장비를 이용해 작업을 이어갈 수 있어 추락 사고는 발생하지 않았다.

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조사 과정에서 노인은 자신이 자른 줄이 고소 작업에 사용되는 안전장비라는 사실을 몰랐다고 해명했다. 건물 외벽에 늘어진 줄을 보고 사용하지 않는 줄이라고 생각했고, 이를 잘라 집에서 빨래를 널 때 사용하려 했다는 것이다.

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A씨는 노인의 나이가 많은 점을 고려해 경찰에 신고하지 않았다. 이후 아파트 관리사무소의 중재를 통해 문제를 해결했고, 노인은 훼손된 안전줄 값으로 400위안(약 8만원)을 배상했다.

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해당 소식이 알려지면서 중국 온라인에서는 거센 논란이 일었다.

일부 네티즌은 안전줄을 끊은 행위가 작업자의 생명을 위협할 수 있었다며 강하게 비판했다. 반면 노인이 실제로 안전장비라는 사실을 몰랐을 가능성과 고령이라는 점을 고려해야 한다는 의견도 있었다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com