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강원랜드, 홍대서 '고길동의 낯선 강원랜드' 팝업스토어 선보여

김세형 기자

구글 선호 매체로 추가

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강원랜드, 홍대서 '고길동의 낯선 강원랜드' 팝업스토어 선보여

강원랜드가 국내 대표 만화 둘리의 캐릭터 '고길동'을 앞세운 팝업스토어를 선보인다.

28일 강원랜드에 따르면 10월 3일부터 10월 11일까지 9일간 서울 마포구 홍대 스타스퀘어에서 '2026 팝업스토어 in 홍대-고길동의 낯선 강원랜드'를 운영한다. 팝업스토어는 가족을 위해 헌신하면서도 '대한민국 대표 빌런'으로 오해받아 온 고길동과 카지노 이미지가 상대적으로 강하게 인식돼 온 강원랜드의 공통점에 착안해 기획됐다.

팝업스토어는 만화 속 쌍문동 멘션을 비롯해 하이원 워터월드, 하이원 스키장, OX 퀴즈존, 방명록존, 행운상점 등 총 8개의 체험 공간으로 구성된다. 각각 공간에서 곳곳에 고길동 캐릭터와 강원랜드의 콘텐츠를 접목해 방문객들이 사진을 촬영하고 직접 체험할 수 있도록 구성할 계획이다.

강원랜드는 팝업스토어 입장객과 미션 참여자를 대상으로 클리커, 비치타월, 숙박권 등 다양한 굿즈와 사은품 등을 제공할 예정이다.

김도균 강원랜드 대표는 "팝업스토어는 강원랜드가 가진 다양한 매력과 이야기를 보다 친근하고 재미있게 전달하기 위해 마련했다"며 "국민과 더욱 가까이 소통하는 기업으로 자리매김할 수 있도록 다양한 홍보 활동을 이어가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

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