"양보다 질" 프랜차이즈업계, 브랜드 경쟁력·관리역량 강화

프랜차이즈업계 내 브랜드 경쟁력과 가맹점 운영 능력에 대한 중요성이 확대되고 있다. 가맹점 숫자를 늘리는 데 집중했던 것과 다른 모습이다.

프랜차이즈업계에 따르면 그동안 가맹점 수가 증가하면 브랜드의 성장세가 지속된다는 의미로 받아들여졌다. 가맹점 수가 정체돼 있으면 성장이 멈춘 게 아니냐는 식이다. 그런데 최근에는 가맹점 수에 연연했던 과거에서 벗어나 가맹점 수보다 가맹점의 질적 성장이 중요하다는 인식이 커졌다. 가맹점 수보다 브랜드 경쟁력 등 지속가능성에 주목한 데 따른 것으로 보인다.

죽이야기는 브랜드의 콘셉트를 유지하고 가맹점의 장기적 운영 안정성을 확보하기 위해 솥죽·솥밥 중심의 한식 캐주얼 레스토랑을 시도 중이다. 1인 전용 압력솥을 도입한 즉석 조리 시스템이다. 가맹점 확장보다는 기존 매장의 안정적 운영과 고객층 다양성 확보에 중점을 둔 리뉴얼이다.

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망향비빔국수는 장기간 브랜드를 운영하며 가맹점의 조리와 물류 시스템을 구축했다. '블루밀'이라는 기업 브랜드를 개발하고 망향식품공장을 운영하며 가맹점 지원 체계를 갖추고, 확장보다는 물류 공급의 안정성에 중점을 뒀다. 이로 인해 매장에서 필요한 조리 공정을 단순화해 점주의 운영 편의성을 높였다는 평가를 받고 있다.

담가화로구이는 최근 가맹 모집을 한시적으로 중단했다. 가맹점 QSC 강화·관리와 매출 향상에 집중하기 위해서라는 게 이유다. 현재 본사 주도로 가맹점 식품안심업소 인증을 진행 중이다. 현재 76개 가맹점이 인증을 완료했다. 아울러 세스코 관리를 통한 가맹점 위생 관리도 강화하고 있다.

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프랜차이즈 산업과 연계된 기업에서도 가맹점주에 초점을 맞춘 상품을 내놓고 있다. 가맹점의 매출 정산 주기를 단축해 자금 운용을 지원하는 금융 서비스와 본사와의 소통을 언제 어디서든 할 수 있는 가맹점 관리 앱이 대표적이다. 365데일리뱅킹은 기존 POS와 카드결제기를 교체하지 않고 카드 매출과 배달앱 매출을 통합해 주말·공휴일을 포함한 365일 익일 입금하는 서비스를 운영 중이다. 식자재비와 인건비 등 정기적으로 발생하는 비용과 관련한 현금 흐름에 도움이 되는 부분이 있다. 다만 가맹점별 매출 구조와 비용 대비 효과를 따져보는 것도 필요하다.

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리드플래닛은 프랜차이즈 본사의 업무를 통합 관리하는 전용 ERP를 운영 중이다. 가맹본부 입장에서는 가맹계약 단계부터 정보공개서 제공, 가맹계약 체결까지 전자 방식으로 관리할 수 있다. 점주 입장에서는 가맹점 전용 애플리케이션을 통해 공지사항과 업무 내용을 전달받고 언제든 의견을 표현할 수 있다. 개별 업무 소통을 하나의 시스템으로 모아 관리한다.

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프랜차이즈 한 업계 관계자는 "예비창업자들이 브랜드와 계약하기 전 정보공개서를 제공받는데, 여기에는 최근 3년간 신규 개점, 계약 종료, 계약 해지 등이 기재돼 있다"며 "예비창업자든 업계 관계자든 숫자에 연연한 것이 사실"이라고 평가했다. 이어 "프랜차이즈의 진짜 경쟁력은 점포 수에 있지 않다"며 "위험 요소에 대한 대응 능력과 장기적인 플랜을 가지고 있는지 등을 따져보는 게 더 중요해지고 있다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com