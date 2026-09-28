구독경제 강화 나선 삼성전자…신혼·시니어 이어 기업까지 세분화

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삼성전자가 구독 서비스 출시 2년 만에 브랜드를 전면 개편하고 신혼부부와 시니어, 기업 고객까지 서비스 대상을 넓혔다. 제품 판매 중심이었던 가전 사업을 '관리 서비스'와 결합한 구독 사업으로 확장하기 위한 전략으로 풀이된다. 최근 가전 구독 서비스에 대한 관심이 높아지고 있는 점 등도 영향을 미쳤다.

28일 삼성전자에 따르면 기존 'AI 구독클럽'을 '삼성 AI 구독'으로 변경, 고객의 생애주기와 사용 환경에 맞춘 서비스를 선보인다. 기존 구독 서비스를 중심으로 설치·세척·이사·AS까지 관리해주는 서비스의 세분한 게 특징이다.

삼성전자의 전문가 관리형 구독 서비스인 '블루패스'에는 신혼부부와 1인 가구를 위한 '신혼 패스'가 추가됐다. 이사를 한 뒤 엔지니어가 가전제품의 상태를 점검해주고, 식기세척기나 로봇청소기를 옮길 때는 가구장을 원상 복구해준다. 맞벌이 부부를 겨냥해 야간과 공휴일 세척 서비스도 제공한다.

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시니어 고객을 겨냥한 '이지케어 패스'는 제품 자체보다 사용법과 관리에 초점을 맞췄다. 상담사가 정기적으로 전화해 소모품 교체 시기와 제품 사용법을 알려주고, 별도의 시니어 맞춤 상담 채널도 운영한다.

구독료 부담을 낮춘 상품도 나왔다. 기존 '방문케어'보다 관리 횟수를 줄인 '방문케어 라이트'?다. 소비자가 필요한 관리 수준에 따라 요금제를 선택할 수 있도록 했다. '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로' 에어컨의 경우 6년 약정 기준 월 구독료가 기존 9만2000원에서 8만2000원으로 이용이 가능하다. 전문 세척 횟수 등을 줄이는 대신 월 부담을 1만원 낮췄다. 방문케어 라이트는 11월부터 정수기·공기청정기·로봇청소기·에어드레서·식기세척기에도 적용될 예정이다.

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삼성전자는 개인 고객뿐 아니라 기업을 구독 시장으로 끌어들인다. 공공기관과 호텔, 병원, 금융회사 등을 대상으로 'B2B 삼성 AI 구독'을 출시한다. 기업 입장에서는 가전·전자제품을 대량으로 구매할 때 발생하는 초기 비용을 줄이는 동시에 최대 6년 무상 AS를 받을 수 있다. 특히 기업 전용 'B2B 블루패스'를 통해 사업장별 관리 서비스를 제공한다.

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삼성전자는 구독 고객을 늘리기 위한 가격 혜택도 강화했다. 10월 31일까지 일부 구독 제품에 대해 최대 20% 할인 프로모션을 진행한다. 신규 고객이 2개 이상 제품을 함께 구독하면 최대 5%를 할인하고, 여러 품목을 묶어 구독할 경우 최대 600만원 상당의 멤버십 포인트를 제공한다.

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임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 "판매부터 배송, 설치, 수리까지 전 구독 과정을 책임지는 블루패스 혁신을 지속하겠다"며 "차별화된 구독 경험을 제공하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com