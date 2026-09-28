파도를 뚫고 날아오른 대형 참치…"AI 아니냐" 의심까지

사진출처=SURFER

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국의 한 해변에서 서핑 도중 거대한 참다랑어가 갑자기 수면 위로 솟구치는 진기한 장면이 포착됐다.

참다랑어는 바다 위로 몸 대부분을 드러낸 채 작은 물고기를 낚아채 다시 바닷속으로 사라진 것으로 전해진다.

실제 촬영 영상임에도 마치 영화 같은 장면이 담기면서 온라인에서는 인공지능(AI)으로 만든 영상이 아니냐는 반응까지 나왔다.

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서핑 전문 매체 서퍼(SURFER)에 따르면 최근 영국 콘월주 뉴키의 피스트럴 비치에서 서핑 수업이 진행되던 중 거대한 참치가 바다에서 뛰어오르는 모습이 촬영됐다.

수면을 뚫고 솟구친 참치는 거의 몸 전체가 물 밖으로 드러날 정도였는데, 입으로 작은 고등어를 낚아채 바다로 다시 들어갔다.

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영상은 뉴키 액티비티 센터 매니저 제이컵 월러(23)가 촬영했다. 영상이 온라인에 퍼지면서 일부 네티즌들은 AI로 생성된 영상이 아니냐고 의심을 했다. 이에 대해 월러는 실제 촬영된 영상이라고 설명했다.

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월러는 "참치가 물 밖으로 뛰어올라 고등어를 입에 물고 잡아채는 놀라운 순간이었다"면서 당시 주변에는 먹잇감이 몰려드는 상황이 벌어지고 있었다고 설명했다.

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영상이 공개된 뒤 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다.

네티즌들은 "우연히 포착된 놀라운 순간", "통조림 크기가 더 커져야 할 것 같다", "충돌했다면 목숨이 위태로웠을 것" 등의 반응을 내놓았다.

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한편 참치는 바다에서 가장 크고 빠른 포식성 어류 가운데 하나로 꼽힌다. 특히 대서양참치는 거대한 몸집에도 빠른 속도로 먹잇감을 추격하는 것으로 알려져 있다.

대서양참치는 시속 약 70km까지 헤엄칠 수 있으며 몸길이가 약 2m에 달하기도 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com