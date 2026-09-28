"기내에 갑자기 연기 가득"…여객기 비상 착륙, 4명 병원행

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인에서 미국으로 향하던 델타항공 여객기 내부에서 연기가 발생해 긴급 착륙하는 일이 발생했다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 27일(현지시각) 오후 5시 30분쯤 스페인 바르셀로나에서 출발해 미국 보스턴으로 향하던 델타항공 여객기 DL251편이 기내 연기 발생으로 비상 상황을 선언하고 포르투갈 포르투공항에 비상 착륙했다.

승객들에 따르면 기내에서 연기가 피어오르자 승무원들은 비상 절차에 들어갔다. 당시 항공기에는 승객 296명이 탑승하고 있었으며 이 가운데 14명이 의료 처치를 받았다. 상태가 심각한 4명은 병원으로 이송됐으며, 이후 점차 안정을 되찾은 것으로 전해진다.

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델타항공 측은 "바르셀로나에서 보스턴으로 향하던 DL251편이 기계적 문제 신고에 따라 포르투갈 포르투로 우회했다"며 "항공기는 안전하게 착륙했으며, 승객들의 여정이 지연된 데 대해 사과한다"고 밝혔다.

현재까지 정확한 연기 발생 원인은 확인되지 않았으며, 당국과 항공사는 조사에 착수했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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