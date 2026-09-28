두피·모발도 얼굴처럼 관리 '스칼프케어' 트렌드 확산…신세계면세점 관련 상품 매출 65% ↑

강한 자외선과 야외 활동 등으로 두피·모발 관리에 대한 관심이 높아지면서, 두피와 모발을 얼굴 피부처럼 세심하게 관리하는 '스칼프케어'가 새로운 뷰티 트렌드로 떠오르고 있다.

또한 전문숍을 찾는 대신 집이나 여행지에서 직접 관리하는 '홈 셀프 헤어케어' 수요도 확대되는 추세다. 최근에는 샴푸와 트리트먼트를 넘어 두피 토닉, 쿨링 괄사, 마사지기 등 관리 목적과 사용 방식에 따라 제품군도 다양해지고 있다.

◇두피·헤어케어 브랜드 '바이브랩'. 사진제공=신세계면세점

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이 같은 흐름은 유통업계에서도 뚜렷하게 나타나고 있다.

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신세계면세점에 따르면, 최근 두피 및 헤어케어 관련 상품군의 8월 매출은 전월 대비 약 65% 증가했다. 두피와 모발을 피부처럼 단계별로 관리하는 이른바 '헤어의 스킨케어화(Skinification of Hair)' 트렌드가 확산되면서 관련 상품을 찾는 고객도 늘고 있다.

신세계면세점에서 단독으로 선보이는 '스위스유스트(SWISS JUST) 헤어 리페어 밤'이 있다. 스위스 허브 성분을 담아 건조하고 손상된 모발에 수분과 영양을 공급하는 제품으로, 여행 중 자외선과 외부 환경에 노출된 모발을 관리하기 좋은 프리미엄 헤어케어 상품으로 입소문을 타고 있다. 최근 새롭게 입점한 '리필드(REFILLED) 사이토카인 헤어토닉 부스터 프로'는 두피와 모발에 영양을 공급하는 고농축 토닉 제품으로 간편하게 사용할 수 있어 일상적인 두피 관리 아이템으로 주목받고 있다.

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셀프 마사지 제품도 인기다. '벤튼(BENTON) 두피 괄사 마사지기 듀오'는 손에 쥐기 편한 우드 디자인으로 두피를 마사지할 수 있는 제품이다. '필리밀리 두피 쿨링 괄사' 역시 두피에 시원한 사용감을 더하면서 간편하게 마사지할 수 있어 홈케어 아이템으로 관심을 얻고 있다.

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빠르게 성장하는 두피·헤어케어 수요에 맞춰 신세계면세점은 브랜드 라인업도 확대에 나섰다. TV홈쇼핑 등 주요 유통 채널에서 좋은 반응을 얻은 두피·헤어케어 브랜드 '바이브랩(VIVELAB)'을 단독 선론칭했다. 신세계면세점은 바이브랩을 비롯해 기능과 사용 경험을 차별화한 두피·헤어케어 브랜드를 지속 발굴해 기존 화장품·향수 중심의 뷰티 포트폴리오를 웰니스와 헤어케어 영역까지 넓혀간다는 계획이다.

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신세계면세점 관계자는 "최근에는 두피와 모발도 얼굴 피부처럼 세분화된 루틴으로 관리하려는 고객이 늘면서 토닉부터 괄사, 쿨링 제품까지 관련 상품에 대한 관심이 다양해지고 있다"며 "앞으로도 변화하는 뷰티·웰니스 트렌드에 맞춰 차별화된 브랜드와 상품을 발굴하고 고객이 새로운 뷰티·헤어케어 제품을 경험할 수 있는 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com