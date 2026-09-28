AI로 임신 테스트기 조작…100만원 뜯어낸 여성, 유죄

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI)을 이용해 임신 테스트기와 산부인과 진료기록을 조작한 뒤 남자친구로부터 100만원가량을 뜯어낸 여성이 유죄 판결을 받았다.

TVBS 등 대만 매체들에 따르면 타이난에 사는 여성 A는 지난 3월 당시 남자친구에게 AI 프로그램으로 조작한 임신 테스트기 사진을 보내 자신이 임신했다고 거짓말했다. 사진 속 임신 테스트기에는 양성을 의미하는 두 줄이 표시돼 있었다.

여성은 다음 날 몸 상태가 좋지 않아 병원에 가서 인공임신중절 수술을 받았다고 다시 거짓말했다. 그러면서 남자친구에게 수술비 명목으로 2만 5000대만달러(약 107만원)를 요구했다.

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남자친구는 이를 사실로 믿고 여성의 집을 찾아가 돈을 건넸다. 이후 남자친구가 의료비 영수증과 진료기록을 요구하자 여성은 또다시 AI를 이용했다.

이번에는 실제 산부인과에서 발급한 것처럼 보이는 진료비 기록과 영수증을 만들어 남자친구에게 보냈다.

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하지만 남자친구가 병원에 직접 확인하면서 해당 진료기록이 존재하지 않는다는 사실이 드러났다. 결국 남자친구는 경찰에 신고했고, 여성은 재판을 받았다.

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여성은 수사와 재판 과정에서 임신 테스트기와 산부인과 진료기록을 조작하고 돈을 받은 사실을 인정했다. 다만 당시 AI를 이용한 것은 단순한 장난이었다면서 남자친구가 평소 자신에게 돈을 아끼는 편이어서 받은 돈을 생활비로 사용하려 했다는 취지의 설명도 했다.

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법원은 여성이 허위 전자기록을 만들어 상대방에게 전달한 행위가 사문서 위조 및 행사에 해당한다고 봤다.

다만 법원은 여성이 과거 형사처벌 전력이 없고 재판 과정에서 범행을 인정하며 반성한 점, 범행 당시 피해자와 연인 관계였던 점, 피해 금액이 비교적 크지 않았던 점 등을 고려해 징역 2개월에 집행유예 2년을 선고했다. 또한 속여서 받은 2만 5000대만달러는 남자친구에게 돌려주라고 판결했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com