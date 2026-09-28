"여배우가 남배우 가슴에 머리를 기댔다고?" 검찰 수사 착수

사진 출처=파르스통신

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 이란 여배우가 연극 공연 중 남자 배우의 가슴 쪽으로 머리를 기댄 듯한 장면을 두고 현지 검찰이 조사에 나서 화제다. 공연단 측은 실제 배우들의 거리가 영상에 보이는 것보다 멀었으며, 촬영 각도 때문에 오해가 발생한 것이라고 해명했지만, 검찰은 배우와 제작진을 상대로 형사 입건한 것으로 알려졌다.

파르스통신 등 현지 매체들에 따르면 이란 테헤란 검찰은 최근 테헤란에서 공연 중인 연극 '테헤란 파리 테헤란/브리지(Tehran Paris Tehran/Bridge)'의 관계자들을 공공질서 위반 등의 혐의로 조사 중이다.

논란이 된 것은 관객이 휴대전화로 촬영한 공연 영상이다. 영상에는 여자 배우가 남자 배우의 가슴 쪽으로 머리를 기울이는 모습이 담겼으며, 남자 배우가 여성의 머리에 손을 얹는 듯한 장면도 담겼다.

Advertisement

이란 사법당국은 해당 장면을 두고 배우들의 행동이 '사회적 관습과 품위에 어긋난다'고 밝혔다. 이란에서는 공공장소에서 혼인 관계가 아닌 남녀 사이의 신체 접촉에 종교적·법적 제한이 적용되며, 공연 무대 역시 예외가 아니다.

이란의 보수 성향 매체인 파르스통신도 해당 장면을 문제 삼았다. 파르스통신은 이를 예술적 자유와 공공행동을 규율하는 경계가 점차 약화되는 사례라는 취지로 비판하면서 "연극 무대에 감독이 없는 것 같다"는 내용의 보도를 내놨다.

Advertisement

논란이 커지자 공연 제작진은 즉각 해명했다. 제작진은 관객이 촬영한 영상이 좁은 각도에서 촬영돼 실제 배우 사이의 거리를 정확하게 보여주지 못했다고 주장했다.

Advertisement

또 문제가 된 장면의 두 인물은 연극 속에서 남매 관계이며, 극 중 위기 상황에서 서로 의지하는 장면이었다고 설명했다. 따라서 해당 장면이 이란의 종교적·법적 규정을 위반하려는 의도는 없었다는 입장이다.

Advertisement

그러면서 오해를 사지 않기 위해 이후 배우들의 위치와 동선을 변경했다고 밝혔다.

현재 검찰 수사가 어떤 결론으로 이어질지는 알려지지 않았다.

Advertisement

최근 이란에서는 여성 가수의 공연을 비롯해 예술가들의 활동을 둘러싸고 사법 당국의 개입이 이어지고 있다. 지난 2024년 12월에는 가수 파라스토 아마디가 남성 연주자들과 함께 히잡을 착용하지 않은 상태로 공연한 영상이 공개된 뒤 논란이 일었고, 관련자들에 대한 법적 조치가 이어졌다. 이 사건에서는 항소심이 2026년 9월 하급심의 판결을 유지한 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com