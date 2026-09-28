'한불수교 140주년 기념 문화예술 프로그램' 선정 '한화클래식 2026' 11월 창원·거제·서울서 진행…'르 포엠 아르모니크' 첫 내한 무대

◇'한화클래식 2026'. 이미지 제공=한화그룹

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한화그룹의 '한화클래식 2026'이 오는 11월 경남 창원·거제 및 서울에서 진행된다.

14년째 이어온 한화클래식 공연 무대를 경남지역으로 확대한 것은 올해가 처음으로, 프랑스 앙상블 '르 포엠 아르모니크'가 11월 22일 창원 3·15아트홀을 시작으로 24일 거제문화예술회관, 26일에는 서울 예술의전당에서 프랑스 바로크 음악을 선보인다.

이번 공연으로 한화의 핵심 사업장이 위치한 창원과 거제 지역 클래식 애호가들도 가까운 공연장에서 바로크 음악의 진수를 느낄 수 있게 됐다.

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프랑스 정부로부터 문화예술 공로훈장 오피시에와 국가공로훈장 슈발리에를 수훈한 지휘자 뱅상 뒤메스트르가 이끄는 '르 포엠 아르모니크'는 지난 1998년 창단 이후 바로크 레퍼토리를 집요하게 파고들며 세계 고음악계를 선도해 왔다. 세속 음악과 종교 음악의 경계를 넘나들며 연극, 무용 등 타 장르와 결합한 입체적인 예술을 창조하고 있다는 평가다.

첫 내한 공연인 이번에 선보이는 프로그램 '태양왕의 음악'은 17세기 유럽 예술을 선도했던 프랑스 루이 14세 시대의 궁정음악을 한데 모은 작품이다. 당시 프랑스 궁정에서는 스위스·이탈리아·그리스 등 유럽은 물론 튀르키예·중국·아프리카의 음악과 예술이 어우러져 독특한 문화를 꽃피웠다. '르 포엠 아르모니크'는 테오르보·리로네 등 당대 희귀 고악기를 편성해 프랑스 궁정음악의 화려함과 매력을 생생하게 되살릴 예정이다.

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한편 올해 개최되는 '한화클래식 2026'은 주한 프랑스대사관의 '한불수교 140주년 기념 문화예술 프로그램'으로 선정됐다. 17세기 프랑스 궁정에서 꽃핀 음악을 한국 무대에서 재현해 양국의 문화 교류를 음악으로 잇는다는 점에서 의미가 크다.

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한화그룹 관계자는 "14년간 이어온 한화클래식을 통해 이번에는 경남 지역 관객에게도 세계적 수준의 바로크 음악을 선보이게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 문화예술 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com