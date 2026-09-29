"장갑 안 끼고 민감한 부위 만졌다"…산부인과 의사, 재판부 판단은?

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 의료용 장갑을 착용하지 않은 채 여성 환자의 민감한 부위를 만졌다는 혐의로 재판에 넘겨진 대만의 산부인과 의사가 1심에 이어 2심에서도 무죄 판단을 받았다.

연합신문망 등 대만 매체들에 따르면 2025년 4월 장화현의 한 산부인과 병원을 찾은 여성 환자 A씨는 담당 의사가 초음파 검사를 하는 과정에서 장갑을 착용하지 않은 채 자신의 성기 부위를 약 30초 동안 만졌다고 주장했다.

A씨는 당시 간호사가 초음파 검사 장비를 조작하기 위해 몸을 돌린 사이 의사가 자신을 만졌다고 진술했다. 당시에는 의사의 전문성을 믿고 즉시 항의하지 않았지만 진료를 마친 뒤 불쾌감과 의문이 커졌고, 진료실을 나가기 전 간호사에게 상황을 알린 뒤 경찰에 신고했다.

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의사는 혐의를 강력 부인했다. 장갑을 착용하지 않은 상태에서 환자를 촉진한 사실 자체는 인정했지만, 환자가 통증을 호소해 하복부와 치골 부위를 확인한 것이며 외음부를 만진 것은 아니라고 주장했다. 성적인 의도는 전혀 없었다는 설명이었다.

간호사는 초음파 검사에 앞서 환자의 속옷을 일정 부분 내리도록 한 뒤 종이를 이용해 검사 부위를 가렸다고 진술했다. 환자는 진료 과정에서 다리를 모으고 있는 상태였던 것으로 조사됐다.

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재판부는 이런 상황에서 환자가 주장한 것처럼 의사가 부위를 직접 만지려면 가려진 부분을 지나야 했을 것으로 봤다. 또 진료실은 비교적 좁았고 간호사가 침대에서 불과 몇 걸음 떨어진 곳에서 컴퓨터를 조작하고 있어 의사가 간호사의 시야에 노출될 가능성도 있었다. 이런 상황에서 의사가 성적인 목적으로 환자의 민감한 부위를 만졌다고 단정하기 어렵다고 판단했다.

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이에 1심 재판부는 의사에게 무죄를 선고했다. 이후 검찰이 항소했지만 2심도 1심과 같은 결론을 냈다.

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그런데 이 사건에서 눈길을 끈 것은 무죄 판결 자체보다 판결문에 담긴 법원의 별도 당부였다.

2심 재판부는 좋은 의사와 환자의 관계는 서로에 대한 신뢰와 충분한 소통을 바탕으로 한다고 강조했다. 특히 산부인과 진료는 신체적으로 민감한 부위를 다루는 경우가 많은 만큼, 의료진이 촉진을 할 필요가 있다면 검사에 앞서 환자에게 그 이유와 과정을 충분히 설명해야 하고 불필요한 오해를 받지 않기 위해 의료용 장갑을 착용해달라고 이례적으로 당부했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com