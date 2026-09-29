13층 외벽 작업자 안전줄 끊은 여성…"두 번째 줄 자르려다 멈춰"

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[스포츠조선 장종호 기자] 스페인의 한 고층 건물에서 외벽 보수 작업을 하던 작업자의 안전줄을 끊은 여성이 살인미수 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 이 여성에게 징역 6년을 구형했다.

엘 데바테 등 현지 매체들에 따르면 피고인은 2021년 1월 20일(현지시각) 스페인 알리칸테주 베니도름의 한 고층 건물 12층과 13층 사이에 매달려 외벽 보수 작업을 하던 작업자의 안전줄을 잘랐다.

피고인은 자신이 거주하던 건물의 집 밖 테라스로 나와 날카로운 물건을 이용해 작업자를 붙잡고 있던 안전줄 가운데 하나를 잘랐다.

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이어 작업자가 위험에 처한 상황에서 피고인은 두 번째 안전줄까지 자르려 했다.

그러나 현장에 있던 다른 작업자들이 상황을 목격하고 소리를 지르자 피고인은 행동을 멈춘 것으로 조사됐다.

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안전줄 하나가 끊기면서 작업자는 추락을 피하기 위해 건물의 돌출된 난간 부분을 붙잡아야 했다. 그대로 두 번째 줄까지 끊어졌다면 지상으로 추락할 수 있는 매우 위험한 상황이었다는 것이 검찰의 주장이다.

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검찰은 최근 열린 재판에서 피고인의 행위는 '살인미수'에 해당한다면서 징역 6년을 구형했다.

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법원은 조만간 재판을 속개할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com