"전혀 부끄럽지 않아"…유명 女 방송인, 팬츠형 기저귀 착용 공개

사진출처=애슐리 제임스 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영국 방송인이자 배우인 애슐리 제임스(39)가 파리 여행 중 팬츠형 기저귀를 착용한 모습을 공개해 화제다.

그녀는 출산 후 5년째 겪고 있는 변실금 문제를 털어놓으며 부끄러워할 일이 아니라고 강조했다.

◇가방 잃어버려 흡수 패드 대신 팬츠형 기저귀 구입

Advertisement

엔터테인먼트 데일리 등 연예 매체들에 따르면 애슐리 제임스는 최근 남편 토미 앤드루스와 함께 프랑스 파리를 찾았다. 생일을 맞아 가수 셀린 디옹의 공연을 관람하기 위한 여행이었다.

하지만 여행 도중 예상치 못한 일이 벌어졌다. 변실금 관리를 위해 평소 가지고 다니던 흡수 패드가 들어 있는 세면용 가방을 기차에 두고 내린 것이다.

Advertisement

제임스는 SNS에 당시 상황을 공개하며 2021년 아들을 출산한 이후 여러 가지 출산 관련 합병증을 겪고 있으며 그중 하나가 변실금이라고 밝혔다.

Advertisement

결국 파리에서 흡수 패드를 새로 구입해야 했지만, 여의치 않아 패드 대신 성인용 팬츠형 기저귀를 구매했다.

Advertisement

제임스는 이후 파리를 배경으로 해당 팬츠를 착용한 자신의 모습을 공개했다.

그러면서 출산으로 인한 신체적 후유증을 당사자의 수치나 실패로 여겨서는 안 된다고 말했다.

Advertisement

출산 후 변실금을 겪고 있다는 그녀는 현재 골반저근 운동을 하고 있으며 수술은 미루고 있다고 밝혔다.

아울러 그녀는 출산 후 신체 변화나 후유증을 여성 개인의 문제 또는 부끄러운 일로 취급하기보다 필요한 진료와 재활치료를 받을 수 있도록 해야 한다는 메시지를 전했다.

그녀는 "아이를 세상에 태어나게 하는 과정에서 여성의 몸은 크고 때로는 영구적인 변화를 겪는다"며 후유증을 겪는 여성에게 필요한 것은 비난이나 수치심이 아니라 지원이라고 강조했다.

Advertisement

◇출산·호르몬 변화 등 변실금 원인…보존적 치료 우선 시행

한편 변실금은 자신의 의지와 상관없이 대변이나 방귀가 새어 나오는 질환이다.

환자 대다수가 수치심 때문에 증상을 숨기거나 치부로 여겨 병원을 찾지 않는 경우가 많지만, 변실금은 적절한 진단과 치료를 받으면 충분히 개선될 수 있다.

여성에게 변실금이 더 흔하게 발생하는 주요 원인은 자연분만(출산)과 호르몬 변화 및 노화다. 출산 과정에서 항문 괄약근이나 골반 신경이 손상되거나 미세하게 찢어지는 경우가 생기는데, 젊을 때는 주변 근육의 힘으로 버티다가 중년 이후 호르몬 변화와 함께 근육량이 감소하면서 증상이 본격적으로 나타나는 경우가 많다.

또한 만성 변비로 인해 배변 시 과도하게 힘을 주는 습관이나 만성 설사, 직장 유탈증 등도 주요 발병 원인으로 꼽힌다.

변실금은 증상의 정도에 따라 대변을 참기 힘든 가벼운 상태부터 자신도 모르게 방귀나 무른 변, 굳은 변이 새어 나오는 단계까지 다양하다. 위생 문제뿐만 아니라 항문 주변 피부염, 우울증, 불안장애 등 2차적인 심리·신체적 문제를 유발하므로 조기 치료가 매우 중요하다.

증상 초기에는 약물치료와 식습관 개선, 보존적 치료를 우선적으로 시행한다.

특히 골반저근 운동(케겔 운동)은 항문 괄약근과 골반 밑바닥 근육을 강화하는 것으로 꾸준히 시행하면 가벼운 증상 개선에 큰 도움이 된다.

만약 보존적 치료로 개선되지 않거나 괄약근 손상이 심한 경우에는 괄약근 성형술이나 천골신경 자극술 등 수술적 치료를 고려할 수 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com