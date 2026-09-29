"문신 크기 클수록 위험"…피부암 2.37배, 림프종 2.73배↑

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 문신에 사용되는 잉크가 피부에만 머무르지 않고 림프절에 축적되며, 문신을 한 사람에서 피부암과 림프종 위험이 높게 나타났다는 연구 결과가 나왔다. 특히 손바닥보다 큰 문신을 한 사람에서 피부암과 림프종 위험이 더 높게 관찰됐다.

남부 덴마크 대학교와 오덴세 대학병원, 핀란드 헬싱키대학교 연구진은 덴마크 쌍둥이 자료를 활용해 문신 잉크 노출과 암 발생 사이의 연관성을 분석, 결과를 국제 학술지 'BMC Public Health'에 게재했다.

연구진은 문신 잉크가 피부에서 혈류를 거쳐 주변 림프절에 축적될 수 있다는 기존 연구에 주목했다. 피부에 주입된 잉크 입자가 체내에서 이물질로 인식돼 염증 반응을 일으키고, 이러한 염증이 장기간 지속될 경우 비정상적인 세포 증식과 관련될 가능성이 있다는 것이다.

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연구에는 1960~1996년 사이 태어난 덴마크 쌍둥이가 포함됐다. 연구진은 두 가지 방식으로 분석했다. 무작위로 선정된 쌍둥이 2367명을 대상으로 한 코호트 연구와 암 진단을 받은 쌍둥이 및 그 쌍둥이 형제·자매를 비교하는 사례-대조 연구에는 316명이 포함됐다.

분석 결과, 문신을 한 사람은 문신을 하지 않은 사람보다 피부암 위험이 높게 나타났다. 기저세포암을 제외한 피부암을 대상으로 한 사례-대조 연구에서 문신이 있는 사람의 피부암 발생 위험은 문신이 없는 사람보다 1.62배 높았다.

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특히 문신의 크기가 중요한 변수로 나타났다. 손바닥보다 큰 문신을 가진 사람은 피부암 위험이 2.37배 높게 나타났으며, 림프종 위험 역시 2.73배 높았다.

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연구진은 문신의 크기가 클수록 위험이 높게 나타난 이유로 잉크에 대한 노출량이 많거나 문신을 오랫동안 유지하면서 잉크에 노출되는 기간이 길어졌을 가능성을 제시했다. 다만 이번 연구만으로 문신 잉크가 피부암이나 림프종을 직접 발생시킨다고 단정할 수는 없다고 봤다.

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연구진은 문신 잉크가 피부 주변 세포와 상호작용하면서 장기적으로 어떤 영향을 미치는지 밝히기 위해 추가 연구가 필요하다고 강조했다. 특히 문신 잉크가 림프절에 축적된 뒤 면역계와 주변 세포에 어떤 생물학적 변화를 일으키는지 확인하는 것이 향후 연구 과제로 꼽힌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com