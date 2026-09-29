경륜경정총괄본부, 전 직원 대상 건전화 교육 시행

광명스피돔, 미사리경정장 전경. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 전 직원을 대상으로 책임 의식 함양과 이용자 보호 역량 강화를 위한 '2026년 직원 건전화 교육'을 진행한다고 밝혔다.

이번 교육은 경륜·경정 사업 종사자로서 건전한 사업 운영의 중요성을 인식하고 이용자 보호 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 전 직원을 대상으로 하는 공통교육과 직무별 특성을 고려한 맞춤형 교육을 함께 진행해 교육 효과를 높일 계획이다.

일반 행정 직원은 건전 실천 과제를 도출하기 위한 소그룹 토의를 진행한다. 이를 통해 실제 업무 과정에서 실천할 수 있는 건전화 방안을 모색한다. 고객 지원직은 과몰입 고객 등 현장에서 발생할 수 있는 실무 사례를 활용한 롤플레잉을 통해 상황별 대응 방법과 행동 가이드를 도출할 예정이다.

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전문가들도 교육에 참여한다. 한국도박문제예방치유원 전문 강사와 희망길벗 소속 전문 상담사가 직접 교육을 진행해 과몰입 예방과 이용자 보호에 대한 직원들의 이해를 높일 계획이다.

경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 교육이 직원들의 건전한 사업 운영에 대한 책임 의식을 높이고 이용자 보호 역량을 강화하는 계기가 되길 기대한다"며 "앞으로도 건전한 이용 환경 조성을 위한 다양한 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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경륜경정총괄본부는 직원 건전화 교육과 함께 건전 이용 캠페인, 과몰입 완화 등 다양한 건전화 활동을 추진하고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com