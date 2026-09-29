김효년·서휘, 평균 스타트 0.15초…경정 '스타트 강자'

미사경정장에서 선수들이 수면 위를 빠른 속도로 질주하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경정에서 승부의 첫 단추는 '스타트'다. 플라잉 스타트 방식으로 진행되는 경정은 대시계의 바늘이 움직인 뒤 0∼1초 사이에 출발선을 통과해야 한다. 출발 시점을 얼마나 정확하게 잡아내느냐에 따라 초반 주도권이 결정되는 만큼 스타트는 승부를 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다.

올해 38회차까지 기록을 보면 가장 빠른 스타트 감각을 보인 선수는 김효년(2기, A1)과 서휘(11기, A1)다. 두 선수는 나란히 평균 스타트 0.15초를 기록하며 공동 1위에 올라 있다.

조성인(12기, A1), 이동준(8기, A1), 심상철(7기, A1), 김완석(10기, A1), 기광서(11기, A2), 나종호(16기, A2), 박석문(2기, A2)은 평균 스타트 0.17초로 공동 2위 그룹을 형성하고 있다. 경정을 대표하는 강자들이 대거 이름을 올린 가운데 16기 나종호가 쟁쟁한 선배들과 어깨를 나란히 하고 있다는 점도 눈길을 끈다.

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김효년(2기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

서휘(11기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

평균 스타트 0.18초 그룹에도 주목할 선수들이 포진했다. 이택근(1기, A2), 주은석(5기, B2), 김인혜(12기, A1), 김민준(13기, A1), 김선웅(11기, A2), 김지현(11기, A1), 박원규(14기, A1) 등이 꾸준한 스타트 감각을 보여주고 있다. 특히 여성 선수인 김인혜와 김지현은 빠른 출발 능력을 앞세워 경쟁력을 보이고 있다. 한준희(15기, B1)와 김보경·최인원(이상 16기, B1), 김태훈(17기, B1) 역시 같은 기록을 유지하며 올 시즌 활약을 이어가고 있다.

빠른 스타트는 초반 주도권을 잡는 데 유리하지만 지나친 승부는 출발 위반으로 이어질 수 있다. 1초라는 제한된 시간을 두고 승부를 펼치는 플라잉 스타트 특성상 찰나의 차이로 출발선을 기준보다 일찍 통과할 수 있기 때문이다. 빠른 기록을 유지하는 동시에 정확하게 출발선을 통과하는 안정감이 필요한 이유다.

김인혜(12기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

김지현(11기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

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결국 중요한 것은 단순히 빠른 스타트가 아니라 주어진 조건에서 안정적으로 기준점을 지켜내는 능력이다. 바람과 너울 등 수면 상황에 따라 변수가 발생하는 만큼 빠른 반응 속도와 함께 흔들리지 않는 집중력이 요구된다. 같은 0.1초대 기록이라도 당시 수면 상태와 코스, 선수의 경기 운영에 따라 실제 경주 결과는 달라질 수 있어 스타트 기록을 단순한 숫자로만 평가하기 어렵다.

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출발선에서 단 몇 백분의 1초를 앞당기기 위한 선수들의 경쟁은 계속되고 있다. 플라잉 스타트라는 경정의 특성 속에서 '스타트 감각'은 강자가 갖춰야 할 기본기이자 승부를 결정하는 주요 요소로 꼽힌다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com