'미식 경험으로 K-컬처 알린다' 오리온, 글로벌 한글 마케팅 강화

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오리온이 글로벌 한글 마케팅을 강화하고 있다. 최근 미식 경험이 현지 문화를 이해하는 중요한 수단이 되고 있는 만큼 중국, 베트남, 러시아, 인도 등 글로벌 시장에서 판매하는 제품 패키지에 한글을 표기하는 등 현지인과 접점을 확대하는 등 'K-컬처' 전파에 적극 나서는 모습이다. 오리온은 한국 문화에 대한 관심이 높아지는 가운데 한글도 매력적인 문자로 주목받고 있는 만큼 제품에 한글을 자연스럽게 담아내 외국 소비자와의 접점을 넓혀간다는 전략이다.

29일 오리온에 따르면 지난달 베트남 네 겹 스낵 '마시타'를 국내와 동일하게 '꼬북칩(Kobukchip)'으로 변경했다. 미국 등에서 판매 중인 '붕고(Bungo)'는 한글 디자인을 원하는 현지 바이어들의 요청을 반영해 '참붕어빵'을 한글로 병기했다. 실제 외국 소비자들은 '한글이 있어 눈길이 간다', '진짜 K푸드 같다' 등의 반응을 보이고 있다.

SNS를 통해 외국인들에게도 잘 알려진 한글 고유의 표현도 담고 있다. 베트남 따요(오!감자)에는 '찍먹'을, 현지 생감자 스낵 점유율 1위 오스타(포카칩) 등에는 '대박'을 패키지에 넣었다.

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이밖에 맛 표기시에도 현지 언어 대신 한글을 넣어 판매 중이다. 중국 랑리거랑(꼬북칩) '콘스프', 베트남 따요 '떡볶이', 인도 케이스낵 '스파이시' 등이 대표적이다.

오리온 관계자는 "K-웨이브 열풍에 발맞춰 한글, 한국 고유의 맛 등 우리 문화를 제품에 자연스럽게 담아내며, 외국 소비자의 마음을 사로잡는 마케팅을 지속 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com