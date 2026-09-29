"사람이 왜 여기…" 3일간 운행 멈춘 버스서 60세 남성 숨진 채 발견

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 연휴 사흘간 운행을 멈춘 버스에서 60세 남성이 숨진 채 발견돼 충격을 주고 있다.

이 승객은 버스에서 내리지 않았지만, 운전기사와 운수업체 측은 이를 발견하지 못했다.

연합신문망 등 현지 매체들에 따르면 27일 오전 6시 54분쯤 대만 신베이시 신뎬구에 있는 신뎬여객운수 644번 버스 안에서 60세 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다.

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신뎬역 인근에서 탑승한 한 승객이 뒷좌석 부근에 몸을 웅크린 채 쓰러져 있는 A씨를 발견, 운전기사에게 알린 뒤 경찰에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰과 구급대원은 A씨가 이미 숨진 상태인 것을 확인했다. 현지 보도에 따르면 시신에서는 뚜렷한 외상이 발견되지 않았으며, 경찰은 현장 상황을 토대로 타살 혐의점은 없는 것으로 1차 판단했다.

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CCTV 등을 조사한 경찰은 A씨가 지난 24일 오후 8시40분쯤 신뎬구 칭탄 주차장 정류장에서 탑승한 것으로 파악했다.

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이후 A씨가 버스에서 내리는 모습은 확인되지 않았다.

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당시 버스는 밤 10시 30분쯤 종점으로 돌아와 주차됐다. 하지만 운전기사는 차량 안에 A씨가 남아 있다는 사실을 발견하지 못했다.

해당 운전기사는 이후 중추절 연휴 이틀간 쉬었고, 27일 오전 6시 45분쯤 다시 버스를 운행하기 위해 차량에 올랐다. 그러나 이때도 기사는 차량 안에 남아 있던 A씨를 발견하지 못했다.

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A씨의 가족은 그가 알츠하이머병을 앓고 있었다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 정확한 사인을 밝히기 위해 부검을 실시할 예정이다.

신뎬여객운수 측은 운전기사가 차량 내부를 확인하는 과정에서 문제가 있었다고 인정했다.

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회사 측에 따르면 운전기사는 버스 문을 닫기 전 뒤쪽을 살펴봤지만 좌석에 승객이 없는 것으로 판단했다. 하지만 회사 규정상 운전기사는 차량 앞쪽에서 뒤쪽까지 직접 이동하며 남아 있는 승객이 없는지 확인해야 한다.

대만 타이베이시 당국은 운수업체가 운전기사에게 차량 내부를 제대로 확인하도록 관리·감독하지 못한 책임이 있다고 판단, 업체에 3만 대만달러(약 130만원)의 과태료를 부과했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com