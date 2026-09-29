제니, 롯데백화점 브랜드 앰배서더 선정…10월부터 본격 글로벌 시장 공략

◇롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. 사진제공=롯데백화점

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'제니(JENNIE)'가 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정됐다.

제니는 롯데백화점이 10년 만에 기용한 광고 모델로, 오는 10월부터 본격적인 브랜드 마케팅에 나서게 된다.

롯데백화점은 이번 브랜드 앰배서더 선정이 글로벌 시장에서의 브랜드 경쟁력을 강화하고 세계적인 백화점으로 자리매김하겠다는 의지를 담았다고 전했다. 글로벌 시장에서 폭넓은 인지도와 영향력을 보유하고, 독보적인 상징성과 아이코닉한 이미지를 구축해 온 제니와의 협업을 통해 전 세계 고객에게 롯데백화점만의 브랜드 가치를 선명하게 전달하고, 글로벌 브랜딩을 한층 강화해 나갈 계획이다.

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이번 캠페인의 핵심 메시지는 '애즈아이엠(As I am)'이다. 자신만의 스타일과 개성을 당당하게 표현해 온 제니를 통해, 있는 그대로의 나를 존중하고 각자의 취향과 가치를 주체적으로 실현하는 '나다움'의 의미를 담았다. '제니'와 함께한 캠페인 영상은 오는 10월 21일 롯데백화점 유튜브 채널 및 인스타그램 등 공식 채널을 통해 첫 공개된다. 이 밖에도, TV 및 디지털 미디어 광고 등 다양한 고객 참여형 캠페인을 순차적으로 펼칠 예정이다.

아울러 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함해 베트남과 인도네시아에서 운영 중인 해외 점포 4곳에 제니를 모델로 한 광고와 다양한 프로젝트를 선보인다. 이를 통해 현지 고객과의 접점을 확대하고, 글로벌 시장에서 롯데백화점의 브랜드 인지도를 높여 나갈 예정이다.

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또한 외국인 관광객이 집중되는 인천공항과 서울역 등 주요 거점으로 캠페인 접점을 확장한다. 인천공항 수하물 수취 구역을 비롯한 핵심 공간에 제니와 함께하는 광고 캠페인을 선보이며, 한국을 찾는 국내외 고객에게 롯데백화점의 브랜드 메시지를 효과적으로 전달할 계획이다.

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정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"며 "나아가 고객의 다양한 취향과 라이프스타일을 아우르는 롯데백화점만의 차별화된 브랜드 경험을 바탕으로, 세계가 주목하는 글로벌 리테일 브랜드로 도약하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com