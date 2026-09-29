"유치원 식당 냄비에 대걸레·하수구 덮개 넣고 세척"…원생 수십 명 구토 증상

사진출처=펑파이신문

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 유명 유치원 구내식당에서 조리용 냄비 안에 바닥 청소용 대걸레를 빨래하는 모습이 공개돼 공분을 사고 있다.

이로 인해 유치원생 수십 명이 구토 증상을 보여 치료를 받았다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 장쑤성 난징시의 한 대학교 부속 유치원 원생 여러 명이 점심식사를 마친 후 메스꺼움과 구토 등의 증상을 보였다. 학부모들은 집단적으로 증상이 발생한 원인을 유치원 측에 문의했지만, 공식적인 설명을 듣지 못했다.

Advertisement

그러던 중 해당 유치원의 보건교사이자 급식 안전 담당자로 근무했던 왕 모씨가 유치원 구내식당에서 벌어진 위생 관리 문제를 폭로했다.

왕씨가 공개한 내용에 따르면 유치원 식당에서는 식재료를 임의로 가져가는 행위가 있었고, 세척 공간도 용도와 관계없이 사용됐던 것으로 알려졌다. 채소 등을 씻는 싱크대에서는 방충망을 담그거나 머리를 감고 신발을 씻는 등의 행위가 이뤄졌다는 주장도 나왔다.

Advertisement

특히 논란이 된 것은 조리용 냄비의 사용 방식이었다. 왕씨가 공개한 사진에는 주방 직원이 어린이와 교직원의 음식을 조리하는 냄비에 하수구 덮개와 대걸레를 넣고 씻는 모습이 담겼다. 왕씨는 이 같은 문제를 여러 차례 원장에게 알렸지만 개선되지 않았다고 주장했다.

Advertisement

논란이 커지자 지방 당국은 조사에 착수했고, 식당 위생 관리에 심각한 문제가 있었다고 밝혔다.

Advertisement

이로 인해 유치원 원장은 해임됐고, 업무를 담당했던 부원장 역시 직위에서 물러났다. 또한 조리사 1명은 해고됐으며, 관할 지방정부와 시장감독관리국, 교육국 등의 관계자 11명도 각각 경고와 행정 처분 등의 제재를 받았다.

해당 유치원 학부모들은 비위생적인 식당 관리로 당시 구토 증상을 보인 아이들이 약 50명에 달했다고 주장했다.

Advertisement

다만 당국의 공식 확인 조사에서는 약 20명 정도로 집계됐다.

당국은 "교육시설의 급식 공간 위생 실태를 파악하고 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com