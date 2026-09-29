기후금융 인프라 구축 주제 '한·일 금융협력 컨퍼런스' 열려…신한금융, 전환금융 추진 전략 등 논의

◇한·일 금융협력 컨퍼런스에 참석한 이토 유타카 일본 금융청장, 이찬진 금융감독원장, 황성엽 한국금융투자협회장, 정상혁 신한은행장(왼쪽부터). 사진제공=신한금융그룹

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'아시아의 신뢰할 수 있는 기후금융 인프라 구축'을 주제로 한 컨퍼런스에서 한·일 양국의 전환금융·탄소시장·디지털금융 분야 협력 방안이 논의됐다.

지난 28일 서울 여의도 한국금융투자협회에서 진행된 이번 컨퍼런스는 연세대학교 환경금융대학원과 한국녹색금융포럼이 주관하고 신한금융이 후원했다. 국내외 대학 및 연구기관, 금융당국, 아시아개발은행 등 주요 기관 관계자들이 참석해 ▲기후전환 금융정책 ▲디지털금융 혁신 ▲디지털자산 시장의 발전 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

신한금융은 '아시아 기후·디지털 금융의 미래'를 주제로 한 패널토론에 참여해 그룹의 전환금융 추진 전략과 디지털자산 컴플라이언스 등 양국 금융시장의 혁신과 발전을 위한 방안을 논의했다.

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신한금융 관계자는 "기후변화와 디지털 전환은 금융산업의 변화를 이끄는 중요한 흐름"이라며 "앞으로도 한·일 금융기관과 긴밀히 협력해 기후·디지털 금융 분야의 지속 가능한 발전과 새로운 사업 기회를 모색해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com