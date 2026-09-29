딱 2초 카메라에 포착, "요정 같다"…벼락 스타 된 10대 여대생

사진출처=ESPN, 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] "하루아침에 벼락 스타가 됐다."

미국 대학 미식축구 경기장에서 응원하던 18세 여대생이 중계 카메라에 포착된 뒤 단숨에 SNS 스타로 떠올랐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 화제의 주인공은 플로리다대학교 1학년생 페이턴 블롬퀴스트(18)다. 블롬퀴스트는 지난 26일(현지시각) 플로리다주 게인즈빌에서 열린 플로리다 게이터스와 올 미스 레벨스의 경기를 관중석에서 지켜봤다.

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당시 ESPN 중계 카메라는 관중석을 비추던 중 블롬퀴스트를 가까이 잡았다. 약 2초 정도의 중계에서 그녀는 미소를 지으며 춤을 추고 주변을 살피는 모습 등을 보였고, 해당 장면은 경기 중계 이후 SNS를 통해 빠르게 퍼졌다.

네티즌들은 영상 속 여성이 누구인지 궁금해하기 시작했다. 블롬퀴스트는 자신의 인스타그램에 ESPN 중계 화면을 캡처한 사진 등을 올리며 자신이 영상 속 인물임을 공개했다.

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영양과학을 전공하는 블롬퀴스트는 의학계열 진학을 준비하는 과정에 있으며, 대학 내 여학생 사교단체의 회원이기도 하다.

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경기가 끝난 뒤 블롬퀴스트의 SNS 계정에는 팔로워가 빠르게 몰렸다. 미국 매체들의 보도 시점에 따라 수치는 계속 변했지만, 인스타그램 팔로워가 3만 7000명을 넘어섰고 틱톡에서도 3만 2000명 이상을 기록한 것으로 전해졌다. 경기 전 수천 명 수준이었던 팔로워가 짧은 시간에 수만 명으로 늘어난 것이다.

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블롬퀴스트 역시 갑작스럽게 쏟아진 관심을 피하기보다는 자신의 경기 사진과 중계 화면을 SNS에 공유하며 즐기는 모습이다.

네티즌들은 "요정처럼 아름답다", "의도된 노출 아냐?". "카메라맨이 사심이 있는 듯하다", "팔로워 수가 성공을 의미하지 않는다" 등의 반응을 보이고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com