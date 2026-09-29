세포랩, 美 뉴욕서 단독 팝업에 뉴욕패션위크 협찬까지

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오는 11월 미국 코스트코 입점을 앞두고 있는 세포랩이 뉴욕패션위크에 제품을 협찬한 데 이어 뉴욕 중심부에서 브랜드 단독 팝업 행사를 개최하며 북미 지역 브랜드 마케팅에 시동을 걸었다.

바이오 신물질 기반 항노화 헬스케어 기업 퓨젠바이오(대표 김윤수)가 전개하는 프리미엄 바이오 화장품 브랜드 세포랩(cepoLAB)은 지난 16일 미국 뉴욕 소재 메리어트 베케이션 클럽에서 진행한 브랜드 단독 팝업 이벤트가 성황리에 마무리됐다고 최근 밝혔다.

이번 행사는 오는 11월 미국 전역 코스트코 입점을 앞두고 현지 소비자와 브랜드 접점을 확대하기 위해 기획된 것으로, 뉴욕 현지의 영향력 있는 뷰티 및 라이프스타일 인플루언서들이 초대됐다.

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이에 앞서, 세포랩은 지난 9월 10~15일 열린 글로벌 패션 이벤트 뉴욕패션위크에 브랜드 대표 제품을 협찬해 행사에 참여한 세계적인 모델과 인플루언서들을 대상으로 브랜드 노출을 극대화했다.

엠파이어스테이트 빌딩이 정면으로 보이는 뉴욕 메리어트 베케이션 클럽 최상층 루프탑에서 열린 16일 행사는 세포랩의 핵심 성분으로 사용되는 바이오 신물질 '클렙스(CLEPS)'의 고유 색상 황금빛에서 영감을 받아 '골든 아워(Golden Hour)'를 주제로 진행됐다. 특히, 당초 예상 참석 인원이었던 100명을 두 배 이상 웃도는 총 210여 명의 현지 인플루언서와 관계자들이 방문, 눈길을 모았다. 참석자들은 루프탑 이벤트 현장과 제품 체험 후기를 SNS 채널을 통해 실시간으로 공유하는 등 높은 관심을 보였다.

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세포랩 관계자는 "뉴욕패션위크 협찬에 이어 이번 단독 루프탑 행사를 통해 미국 현지 소비자들과 한층 가까이에서 호흡할 수 있었다"며, "성공적인 미국 코스트코 론칭을 발판 삼아 차별화된 K-바이오 뷰티의 경쟁력을 북미 시장 전체로 적극 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com