'삼성전자 평택캠퍼스' 인접 고덕국제신도시에 들어서는 '힐스테이트 고덕엘리스트'…84㎡ 단일면적으로 구성

행정·교육·산업이 결합된 '자족형 미니신도시'로 체급을 키우고 있는 고덕국제신도시에 현대건설이 '힐스테이트 고덕엘리스트'를 분양 중이다.

고덕국제신도시는 삼성전자의 세계 최대 규모 반도체 생산라인인 '삼성전자 평택캠퍼스'와 인접해 있으며, 평택시청 신청사(예정)를 중심으로 한 행정타운과 중심상업지역의 인프라가 속속 갖춰질 예정이다. 또한 기존에 형성된 서정리역 상업지구 인프라도 함께 이용할 수 있다.

1호선 서정리역과 SRT 평택지제역이 인접해 서울 및 수도권 이동이 편리하며, 고덕국제신도시를 순환하는 BRT 노선 정류장이 단지 인근에 조성될 예정이다. 또한 올해 하반기 개통을 목표로 하는 수원발 KTX 직결사업으로 서울을 비롯한 안양, 수원 등 수도권 지역의 광역접근성이 개선될 전망이다. 여기에 아홉거리근린공원, 댕당산, 댕당공원 등이 단지 주변에 위치해 자연 친화적인 정주 여건을 누릴 수 있다. 아울러 고덕3초교(예정)를 비롯해 고덕8초교(예정), 고덕6중교(예정), 민세초·중학교, 송탄고등학교가 단지 주변에 위치해 있고, 국제학교 신설이 예정된 에듀타운도 가까이 자리 잡고 있다.

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◇힐스테이트 고덕엘리스트 투시도. 이미지 제공=현대건설

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실수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일면적으로만 구성된 힐스테이트 고덕엘리스트는 평택시 고덕국제화지구 A12·65블록에 들어선다. A12블록은 지하 1층~지상 23층 942가구, A65블록은 지하 2층~지상 27층 837가구로 조성된다. 타입별 가구수는 A12블록 ▲84㎡A 401가구 ▲84㎡A1 176가구 ▲84㎡B 178가구 ▲84㎡B1 23가구 ▲84㎡C 164가구다. A65블록은 ▲84㎡A 500가구 ▲84㎡A1 155가구 ▲84㎡B 155가구 ▲84㎡B1 27가구로 구성된다.

단지는 4Bay 판상형 타입을 다수 배치해 채광과 통풍 효율을 높였다. 내부에는 안방 대형 드레스룸, 현관 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 확보했으며, 전 세대에 알파룸을 제공한다. 이 밖에 피트니스, 실내골프연습장, GX룸, 샤워실, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티와 어린이집, 경로당, 돌봄센터 등이 블록별로 배치된다. 또한 캠핑용품, 자전거, 청소기 등 부피가 큰 물품들을 효율적으로 보관할 수 있도록 세대별 전용 창고도 별도로 제공한다.

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분양 관계자는 "힐스테이트 고덕엘리스트는 분양가 상한제라는 가격적 메리트와 삼성전자 직주근접, 정주여건까지 고루 갖춘 단지"라고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com