"눈 위에서 왜 치아가 나와?"…16세 소년 세계 최초 사례에 의료진 '깜짝'

사진출처=Ophthalmology

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도 16세 소년의 눈꺼풀과 눈썹 사이에서 치아가 자란 사례가 보고돼 관심을 모으고 있다.

인도 타밀나두주 마두라이의 아라빈드 안과병원 연구진은 해당 사례를 국제 안과 학술지 'Ophthalmology'에 게재했다.

연구진에 따르면, 소년은 왼쪽 위 눈꺼풀이 특별한 통증 없이 부어오르는 증상이 한 달가량 지속돼 병원을 찾았다. 외상 병력은 없었다.

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진찰 과정에서 의료진은 왼쪽 위 눈꺼풀 안쪽에서 단단하고 경계가 뚜렷한 흰색 돌기 두 개를 발견했다. 돌기는 눈꺼풀과 눈썹 사이의 좁은 공간을 통해 바깥쪽으로 튀어나와 있었다.

처음에는 의료진도 정확한 정체를 파악하기 어려웠다. 골조직이나 치아 조직 등이 포함될 수 있는 희귀 종양인 '기형종(teratoma)' 가능성도 고려했다.

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하지만 CT 촬영 결과는 예상과 달랐다. 영상에서는 치아의 머리 부분인 치관과 뿌리에 해당하는 구조가 뚜렷하게 확인됐고, 해당 구조물이 왼쪽 안와 지붕에서 시작해 눈 앞쪽 조직으로 뻗어 있는 것으로 나타났다.

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수술로 제거한 조직을 확인한 결과, 다 자란 '송곳니'였다. 종양에서 발견되는 비정상적인 치아 조직이 아니라 완전한 형태를 갖춘 치아였으며, 기형종을 시사하는 소견도 확인되지 않았다.

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연구진은 이를 '상안와의 이소성 송곳니'로 진단했다. 또한 기존 의학 문헌을 검토한 결과 상안와에서 발생한 이소성 치아는 이번 사례가 처음이자 유일하게 보고된 사례라고 설명했다.

'이소성 치아(ectopic tooth)'란 치아가 정상적인 치열에서 벗어나 비정상적인 위치에 생기는 것을 말한다. 지금까지 코 안이나 비강, 눈 아래쪽, 광대뼈 내부의 상악동 등에서 치아가 발견된 사례는 보고된 적이 있다. 그러나 이번 사례처럼 눈 위쪽 안와에서 치아가 발견된 경우는 거의 없다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com