이륙 직후 조종석 앞유리 '산산조각'…여객기 40분 만에 회항

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 국내선 여객기가 이륙 직후 조종석 앞유리가 산산조각 나는 사고로 긴급 회항했다.

해당 여객기에는 승객과 승무원 72명이 타고 있었으며 부상자는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

ABC 뉴스 등 미국 매체들에 따르면 27일(현지시각) 낮 12시 20분쯤 텍사스주 휴스턴을 출발, 텍사스주 엘패소로 향한 유나이티드항공 6309편이 이륙 후 40분 만에 회항했다.

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항공기가 이륙해 상승하던 중 조종석 앞유리가 갑자기 파손됐기 때문이었다. 관제 기록에 따르면 조종사는 관제탑에 "유리가 깨졌다"고 알린 뒤 비상상황을 선언했다.

조종사는 앞유리가 단순히 표면의 한 겹만 손상된 것이 아니라 "완전히 깨진 것 같다"고 보고했다. 이어 조종석 내부로 유리 조각이 떨어지고 있다며 상승을 중단하고 속도를 낮추겠다고 관제탑에 알렸다.

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미국 연방항공청(FAA)에 따르면 항공기는 오후 1시쯤 휴스턴에 안전하게 착륙했다.

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항공사 측은 "부조종사 쪽 앞유리가 이륙 직후 파손됐지만 객실 감압은 발생하지 않았다"면서 표준 절차에 따라 회항했다고 설명했다.

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항공기 앞유리는 일반적인 자동차 유리와 달리 여러 겹의 유리와 다른 소재가 겹쳐진 구조로 만들어진다. 한 겹에 문제가 생기더라도 항공기 안전에 즉각적인 문제가 발생하지 않도록 설계돼 있다. 다만 이번 항공기에서는 조종사가 여러 조각의 유리가 조종석으로 떨어지고 있다고 보고할 정도로 파손 범위가 컸던 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com