[SC 헬스칼럼] 시력교정 수술 후 만족도…"스마일라식 97%, ICL 99%"

10월 초 반짝 연휴를 앞두고 시력교정 수술을 준비하는 직장인, 학생들이 늘고 있다. 수술을 앞둔 이들이 가장 궁금해하는 것은 결과다.

안전한지, 수술 후 오히려 불편해지지는 않을지에 대한 걱정은 시력 회복 여부만큼이나 크다.

대표적인 시력교정법은 레이저로 각막 굴절률을 바로잡는 스마일라식과 스마일프로, 도수에 맞는 특수렌즈를 눈에 삽입하는 렌즈삽입술(ICL)이다. 두 수술 모두 세계적으로 대중화됐으며 안전성과 교정 효과가 우수하다.

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필자의 안과에서는 실제 환자들이 체감하는 만족도를 알아보기 위해 두 수술 후 1년이 지난 환자들을 직접 조사해 분석한 연구 결과를 2025년 미국 백내장굴절수술학회(ASCRS)에 발표한 바 있다.

스마일라식, 스마일프로는 펨토초 레이저로 각막 절편을 만들지 않고 각막 표면을 보존하며 굴절력을 교정하는 수술이다. 각막 손상이 적고 통증이 없으며 시력 회복이 빨라 선호도가 가장 높다. ICL은 수정체와 홍채 사이에 특수렌즈를 삽입하는 방식으로, 각막이 얇거나 근시·난시가 심한 경우 우수한 결과를 보인다.

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연구는 스마일수술 환자 227명, ICL 환자 97명 등 총 324명을 대상으로 진행됐다. 환자들의 근시 범위는 -0.5디옵터부터 -18.0디옵터까지 다양했고, 각막 두께와 안구 깊이, 굴절 상태 등 수술 기준을 모두 만족했으며 평균 나이는 27세였다. 수술 1년 후 뿌연함, 퍼져 보임, 눈부심, 빛 번짐, 안구건조증 등 5대 불편 증상의 정도와 지속 기간을 설문으로 조사했다.

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전체 만족도는 두 그룹 모두 매우 높았다. 스마일수술은 97.4%, ICL은 99%의 환자가 수술에 만족한다고 응답했다. 다만 불편감의 양상에는 차이가 있었다. 눈부심과 빛 번짐은 ICL 환자에게서 더 많이 나타났고 지속 기간도 스마일보다 길었다. 반대로 안구건조 증상은 스마일수술 환자에게서 더 자주, 더 오래 나타났다. 뿌연함과 퍼져 보임은 두 수술 간 큰 차이가 없었다. 또한 두 수술 모두 시간이 지나면서 불편 증상이 대부분 자연스럽게 호전됐고, 남은 증상도 심하지 않은 것으로 조사됐다.

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안경과 콘택트렌즈의 불편에서 벗어나고 싶은 근시 난시 환자들이 자신에게 맞는 시력교정법을 선택하려면 각막 두께나 시력 수치뿐 아니라 수술 후 예상되는 불편 증상까지 충분히 듣고 결정해야 한다. 난시도 중요한 변수다. 난시가 동반되면 각막 절삭량이 20~30% 늘어날 수 있어 수술 전 반드시 확인해야 한다. 중등도 난시는 스마일수술로 근시와 함께 교정할 수 있지만, 고도난시는 난시교정술과 렌즈삽입술을 병행하거나 난시를 먼저 줄인 뒤 근시를 교정하는 단계적 수술이 안전할 수 있다.

시력교정 수술을 고려한다면, 수치상의 적합성만 따지기보다 예상되는 불편 증상까지 함께 살피고 전문의와 충분히 상담한 뒤 결정하는 것이 바람직하다.

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도움말=온누리스마일안과 김부기 원장