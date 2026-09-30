"감기인 줄 알았는데…" 가을철 알레르기 비염·결막염 주의

◇가을철 꽃가루 등으로 인해 알레르기 비염이 발생할 수 있다. 감기와 증상은 비슷하지만 특정 계절이나 장소에서 증상이 반복되는 것이 특징이다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 아침저녁으로 선선한 바람이 불면서 가을이 성큼 다가왔다. 하지만 재채기와 콧물, 코막힘으로 고생하거나 눈이 가렵고 충혈돼 불편을 호소하는 사람도 늘고 있다. 바로 알레르기 비염이나 알레르기 결막염 때문이다.

가을철에는 잡초류에서 발생하는 꽃가루가 대표적인 알레르기 원인 물질이다. 여기에 집먼지진드기와 곰팡이 등도 알레르기 증상을 유발할 수 있다. 특히 일교차가 커지고 건조해지면서 코와 눈의 점막이 예민해져 증상이 두드러질 수 있다.

◇알레르기 비염, 감기와 달리 특정 계절·장소에서 반복

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알레르기 비염은 코 점막이 꽃가루나 집먼지진드기 등 특정 알레르기 원인 물질에 과민하게 반응하면서 발생한다. 대표적인 증상은 연속적인 재채기와 맑은 콧물, 코막힘, 코와 눈의 가려움이다.

증상이 비슷해 감기로 오인하기 쉽지만 차이가 있다. 감기는 바이러스 감염에 의해 발생하는 경우가 많아 인후통이나 발열, 몸살 등이 함께 나타날 수 있고 일정 기간이 지나면 자연스럽게 호전되는 경우가 많다. 반면 알레르기 비염은 특정 계절이나 장소에서 증상이 반복되는 것이 특징이다.

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의정부을지대학교병원 이비인후과 전영준 교수는 "가을철에는 잡초류 꽃가루 등 알레르기 원인 물질에 노출되면서 비염 증상이 심해질 수 있다"며 "매년 비슷한 시기에 재채기와 콧물 등이 반복된다면 알레르기 비염 여부를 확인해보는 것이 좋다"고 말했다.

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특히 아침에 일어났을 때 재채기와 맑은 콧물이 반복되거나 특정 장소에 갔을 때 증상이 심해진다면 알레르기 비염을 의심할 수 있다.

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코막힘이 지속되면 수면의 질이 떨어지고 입으로 숨을 쉬게 되면서 목이 마르거나 불편해질 수 있다. 증상이 장기간 이어지면 일상생활과 학업·업무에도 영향을 줄 수 있다.

치료는 증상과 원인에 따라 달라진다. 알레르기 원인 물질을 피하는 회피요법과 함께 항히스타민제나 비강 스테로이드 등 약물치료가 주로 시행된다. 필요한 경우 알레르기 검사를 통해 원인 항원을 확인하고 이에 맞춰 치료와 생활관리를 할 수 있다.

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◇눈 가렵고 충혈된다면 알레르기 결막염 의심…비비면 안 돼

알레르기 결막염도 알레르기 비염과 마찬가지로 특정 원인 물질에 의해 반복적으로 증상이 나타날 수 있다.

알레르기 결막염의 가장 특징적인 증상은 참기 어려운 눈 가려움이다. 양쪽 눈이 동시에 가렵고 충혈되면서 눈물이 나거나 끈적한 분비물이 생기기도 한다. 이와 함께 눈꺼풀 부종, 이물감, 화끈거림, 눈부심 등이 동반될 수 있다.

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눈이 가렵다고 반복해서 비비는 것은 피해야 한다. 눈을 비비면 결막의 염증이 심해질 뿐 아니라 각막에 상처가 생길 수 있다. 증상이 나타났을 때는 눈을 비비기보다 차가운 찜질을 하는 것이 도움이 된다. 인공눈물을 사용해 눈 표면에 남아 있는 알레르기 유발 물질을 씻어내는 것도 방법이다.

증상이 지속되거나 반복된다면 안과 진료를 통해 정확한 원인과 상태를 확인하는 것이 좋다. 필요에 따라 항히스타민제나 비만세포 안정제 계열의 점안액 등을 사용해 증상을 조절할 수 있다.

순천향대서울병원 안과 우상언 교수는 "알레르기 결막염은 대부분 가볍게 지나가지만 방치할 경우 각막 손상 등 합병증으로 이어질 수 있어 증상이 반복되거나 지속된다면 반드시 안과 전문의의 진료를 받는 것이 중요하다"며 "가렵다고 눈을 비비면 각막에 상처가 생기거나 증상이 악화될 수 있으므로 삼가야 한다"고 말했다.

콘택트렌즈를 착용하는 사람이라면 눈 증상이 나타나는 동안에는 렌즈 착용을 줄이고 안경을 사용하는 것이 좋다. 렌즈를 사용해야 한다면 세척과 관리 원칙을 철저히 지켜야 한다. 외출할 때 보호안경이나 선글라스를 착용하면 꽃가루 등 알레르기 유발 물질이 눈에 직접 닿는 것을 줄이는 데 도움이 된다.

◇원인 물질 피하고 증상 반복되면 진료받아야

두 가지 질환 모두 가장 중요한 예방책은 증상을 일으키는 알레르기 원인 물질에 대한 노출을 줄이는 것이다. 가을철 꽃가루가 많이 날리는 시기에는 외출 후 손과 얼굴을 씻고 옷을 털어내는 습관을 들이는 것이 좋다. 침구류와 커튼을 주기적으로 세탁하고 실내 먼지와 곰팡이를 줄이는 등 생활환경을 관리하는 것도 필요하다.

매년 특정 시기에 재채기와 콧물, 눈 가려움이 반복된다면 언제, 어떤 장소에서 증상이 심해지는지 기록해 두는 것도 도움이 된다.

증상이 반복되거나 일상생활에 불편을 줄 정도라면 무조건 참기보다 이비인후과나 안과를 찾아 정확한 진단과 치료를 받는 것이 권장된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com