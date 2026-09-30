"5일 전에도 무대에 섰는데"…8세 아이돌 연습생 독감 후 심근염으로 숨져

사진출처=DIANNA 프로젝트 X

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 8세 아이돌 그룹 연습생이 돌연 세상을 떠나 충격을 주고 있다.

현재까지 인플루엔자에 감염된 뒤 심근염이 발생해 사망한 것으로 전해진다.

닛칸스포츠 등 일본 매체들에 따르면 나고야의 걸스 아이돌 프로젝트 'DIANNA 프로젝트'에서 활동하던 8세 연습생 히라타 루나가 25일 새벽 4시쯤 숨을 거뒀다.

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2018년 4월 16일 태어난 루나는 DIANNA 프로젝트 소속 연습생으로 활동해 왔으며, 사망 5일 전까지 무대에 올라 팬들과 만났던 사실이 알려지면서 안타까움을 더하고 있다.

소속사는 루나의 사인에 대해 인플루엔자 감염에 따른 심근염으로 영면했다고 밝혔다.

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공식 발표에 따르면 장례와 영결식은 유족의 뜻에 따라 가까운 친족만 참석한 가운데 조용히 치러졌다. 소속 측은 고인을 응원해 온 팬들과 관계자들에게 감사의 뜻을 전하는 한편, 유족의 심정을 고려해 이번 일과 관련한 개별적인 문의나 취재, SNS를 통한 질문 등을 삼가 달라고 요청했다.

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유족은 또한 루나가 앞으로도 '영원한 아이돌'로 기억되기를 바란다는 뜻을 전했다. 소속사 역시 고인을 응원해 준 팬들과 관계자들에게 거듭 감사의 뜻을 나타냈다.

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한편 인플루엔자(독감)는 대부분의 경우 회복되지만 중이염과 세균성 폐렴뿐 아니라 심근염, 심낭염, 뇌염, 뇌증, 횡단성척수염, 횡문근융해증, 라이증후군 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있다.

독감 의심 증상이 있다면 서둘러 의료기관에서 검사를 받고 치료에 나서야 한다.

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치료를 위한 항바이러스제(타미플루, 페라미플루, 발록사비어 등)는 증상 발생 48시간 이내에 투여해야 치료 효과가 가장 크다. 다만 합병증 고위험군은 48시간이 지났더라도 항바이러스 치료를 시작해야 한다.

국내에서도 독감 환자가 급증하고 있어 예방접종의 중요성이 더욱 커지고 있다.

최용재 대한소아청소년병원협회 회장은 "독감 예방접종의 목적은 안 걸리는 것이 아니다. 생명에 위험하지 않고 위중한 합병증으로 가지 않는 것"이라며 "백신은 독감을 피하게 해주는 우산이 아니라, 최악을 막아주는 안전벨트에 가깝다"고 강조했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com