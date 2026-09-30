"소아 독감 치료제 구하기 어렵다"…소아 필수약 관리 체계 구축 시급

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[스포츠조선 장종호 기자] 소아 독감이 폭증하고 있는 가운데, 어린아이들이 복용하는 현탁용 분말 등 소아용 독감 치료제의 품절 및 부족 현상이 빚어지고 있어 정부 차원의 공급 대책 마련이 시급하다는 지적이 제기됐다.

대한소아청소년병원협회(회장 최용재 의정부 튼튼어린이병원장)는 "소아 독감이 예년보다 훨씬 이르게 유행하는 데다 환자까지 폭증해 소아 독감 치료제가 턱없이 부족한 상태"라며 "추석 연휴 등을 거치며 의약품 수급난이 급격히 악화될 것으로 예상되는 만큼 조속한 공급 대책이 필요하다"고 촉구했다.

협회는 "독감 환자가 가장 많은 연령층은 초등학생과 미취학 아동으로, 이들에게는 물약(시럽제) 처방이 절대적으로 필요하다"며 "하지만 현탁용 분말 등이 부족해 어린 환자들의 복용이 어렵고, 정량 투여가 불가능한 캡슐 제형을 처방할 수밖에 없는 실정이어서 문제가 심각하다"고 밝혔다. 이어 "도매 단계 확인 결과 주요 제품 다수가 이미 품절 상태이며, 그나마 입고되는 물량도 즉시 소진된다는 답변을 받았다"며 "특히 일부 물약 제품은 올해 생산조차 하지 않아 재고분으로 출고되다 유행 초기에 바닥난 상태로, 추석 이후 독감 치료제 대란이 현실화될까 우려된다"고 전했다.

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최용재 회장은 "물약이 없을 때 가장 먼저 쓰는 임시방편은 캡슐 처방이지만, 캡슐을 삼키지 못하는 어린아이들에게는 큰 문제"라며 "캡슐을 열어 가루를 단 음료나 시럽에 섞어 먹여야 하는데, 약의 쓴맛이 강해 아이가 토하는 경우가 많다. 이 경우 약을 먹은 것인지 병 때문에 토한 것인지 구별하기도 어렵다"고 지적했다.

또한 "국내 허가사항에는 캡슐을 열어 투약하는 방법이 명시되어 있지 않아 의료 현장에서 각자 알아서 대응하고 있다"고 덧붙였다.

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최 회장은 "독감 치료제는 증상 발현 후 48시간 이내에 복용해야 효과가 가장 큰데, 약을 구하느라 하루를 보내면 치료 타이밍을 놓치게 된다"며 "그 피해는 합병증 위험이 가장 높은 5세 미만 영유아에게 돌아간다"고 지적했다.

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그러면서 "현재 급성 호흡기 감염으로 입원하는 환자 3명 중 1명이 독감 환자로, 제때 치료하지 않으면 폐렴, 열성경련, 드물게는 뇌염이나 뇌증으로 악화될 수 있다"며 "치료제가 부족해지면 병상과 야간 진료 부담 역시 동시에 늘어나게 된다"고 강조했다.

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이어 "임시방편으로나마 보건당국이 캡슐 개봉 투약이나 약국 분할 조제 방식을 의료기관과 약국에 공식 안내한다면, 환호 보호자들이 물약을 찾아 약국을 헤매는 일은 조금이라도 줄일 수 있을 것"이라고 제안했다.

아울러 최 회장은 "소아 필수의약품을 성인 약과 별도로 관리하는 체계 구축이 시급하다"며 "유행이 시작되면 소아용 제형을 즉시 수급 불안정 의약품으로 지정해 정부가 생산과 유통을 직접 챙겨야 한다. 소아용 물약의 약가를 원가에 맞게 현실화하고, 원가 상승 시 약가에 반영되는 연동 장치 마련도 필요하다"고 대안을 제시했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com