블랙야크강태선나눔재단, 네팔 홍수 이재민에 20억원 상당 구호품 지원

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BYN블랙야크그룹(블랙야크)이 네팔 대홍수 피해 지역에 20억원 상당의 구호 물품을 지원했다.

1일 블랙야크에 따르면 사회복지법인 블랙야크강태선나눔재단이 최근 네팔 홍수 피해 이재민들에게 블랙야크 의류와 생활·보온용품 등 약 20억원 규모의 구호품을 전달했다. 지원 물품은 의류를 비롯해 블랭킷, 매트, 수통 등 이재민들의 생활과 보온에 필요한 물품으로 구성됐다. 갑작스러운 홍수로 삶의 터전을 잃은 현지 주민들의 생활 안정과 피해 복구를 돕기 위해 지원을 결정했다는 게 블랙야크강태선나눔재단의 설명이다.

블랙야크에게 네팔은 각별한 의미를 지닌 곳이다. 히말라야에 브랜드 근간을 두고 있는 만큼 상생을 위한 다양한 활동을 벌여왔다. 블랙야크는 네팔등산협회와 셰르파, 아이스폴 닥터 등 현지 산악 관계자들과 협력하며 산악 환경 보전과 지역사회 발전을 위한 활동을 진행해왔다. 2015년 네팔 대지진 당시에는 긴급 구호팀을 파견하고 구호 물품과 성금을 전달했고, 지진으로 무너진 학교를 재건하는 '러닝 인 더 히말라야' 프로젝트도 진행한 바 있다.

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블랙야크는 기후 위기 대응 활동도 확대하고 있다. 지난 6월 네팔 히말라야 해발 3440m 남체에서 '히말라야 기후 헌장 2026-남체 써밋'을 열었다. 지난해 카트만두에서 기후 헌장을 선언한 데 이어 현지에서 기후 위기 대응 방안을 논의했다. 향후 히말라야 정화와 복원 활동을 중심으로 기후 행동 프로젝트를 이어갈 계획이다.

강태선 이사장은 "네팔과 히말라야는 기후 위기의 최전선에서 가장 먼저 타격을 입고 있는 곳인 만큼, 대홍수로 삶의 터전을 잃은 현지 주민들의 소식이 더욱 안타깝게 다가왔다"며 "구호 물품이 이재민들에게 조금이나마 도움이 되길 바라며, 앞으로도 기후 위기 극복을 위한 실질적인 행동과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com