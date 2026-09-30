한미일 국제 전문가-지도자 참가, 2026 원코리아국제포럼 10월 2일 서울서 개최

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한반도 통일 전략을 논의하는 '2026년 원코리아국제포럼'이 10월 2일 개최된다. 페어몬트 앰배서더 서울에서 오전 10시부터 오후 4시 30분까지 진행된다. '2026년 원코리아국제포럼'는 글로벌피스재단(GPF)과 통일을실천하는사람들(AKU)이 주최한다.

올해는 '자유 통일 한국을 향한 포괄적 전략에 대한 공감대 형성'을 주제로 진행된다. 한미일 국제 전문가, 지도자들이 참가한다. 한반도 통일과 동북아시아 공동 번영을 위한 정책 및 협력 방안을 모색한다.

행사는 '개회식 및 전체회의', '전략-정책-실천 방안 모색 전체회의', '자유 통일 한국을 위한 한미일 3국 협력' 등 세 세션으로 나뉘어 진행된다.

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첫 세션은 박종춘 AKU 사무총장의 사회로 진행된다. 제임스 P. 플린 글로벌피스재단 세계회장이 개회사를 하고, 백승주 전 국회의원, 김진표 전 국회의장, 송석준 국회 외교통일위원장이 축사를 한다. 로버트 조셉 전 미국 국무부 차관와 태영호 전 국회의원이 특별연설을 한다. 또 문현진 글로벌피스재단 세계의장이 기조연설을 한다.

두 번째 세션은 김백산 지구촌평화연구소 대표가 좌장을 맡는다. 데이비드 맥스웰 예비역 미 육군 대령, 김천식 전 통일부 차관, 케네스 배 뉴코리아파운데이션 대표가 발표자로 나선다. 이어 플린 세계회장의 진행으로 한미일 협력 라운드테이블이 열린다. 초청자를 대상으로 하는 비공개 세션으로, 3국 전문가와 시민사회 관계자들이 참여해 자유 통일 한국을 위한 국제 협력 방안을 논의한다.

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10월 3일에는 연계 행사인 '2026 코리안드림 한강대축제'가 뚝섬한강공원에서 열린다. 오후 5시 식전 공연과 오후 6시 개막식에 이어 크로스오버 콘서트, 시민합창, 불꽃쇼가 이어진다.