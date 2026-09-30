"유명 남자배우 성기 확대수술" 소문에 소속사 법적 대응

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] "내가 성기확대술을 받았다고? 더 이상 참을 수 없다"

중국 배우 왕허디(27, 딜런 왕)를 둘러싼 루머가 온라인에 퍼지면서 소속사가 경찰에 신고하는 일이 벌어졌다. 소속사 측은 온라인에 유포된 대화 기록이 조작된 것이라며 법적 대응에 나섰다.

시나뉴스 등 중국 매체들에 따르면 최근 중국 소셜미디어를 중심으로 '한 유명 남자 연예인이 지난달 상하이에서 특정 시술을 받던 중 혈관 문제가 발생해 조직 괴사 등 부작용을 겪었다'는 내용의 익명 대화 캡처가 확산됐다. 처음 유포된 내용에는 특정 연예인의 실명이 명시되지 않았지만, 이후 일부 네티즌들이 여러 단서를 왕허디와 연결하면서 루머가 급속히 번졌다.

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특히 한 연예 관련 블로거가 왕허디의 이름을 넣은 부정적인 검색어를 만들어 확산시키면서 논란이 더욱 커진 것으로 전해졌다. 이후 해당 블로거는 자신의 SNS에 사과문을 올려 사실관계를 확인하지 않은 채 단체 채팅방에서 본 내용을 재전파했다고 밝혔다. 자신은 최초 유포자가 아니라 확인되지 않은 내용을 따라 공유한 '2차 전파자'였다고 설명하면서 왕허디와 팬들에게 사과했다.

하지만 왕허디 소속사는 같은 날 SNS를 통해 강경 대응 방침을 밝혔다. 소속사는 일부 이용자가 왕허디와 관련된 허위 대화 기록을 악의적으로 만들어 사적인 채널과 소셜미디어 등을 통해 퍼뜨렸다며, 이로 인해 배우의 명예가 훼손되고 부정적인 온라인 여론이 형성됐다고 주장했다. 이어 해당 자료에 대한 증거 확보를 마쳤으며, 곧바로 수사기관에 신고했다고 밝혔다. 또한 법률대리인을 선임해 허위 정보를 만들거나 퍼뜨린 사람에 대해 법적 책임을 묻겠다고 했다.

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루머에 등장한 의료기관 역시 관련 내용을 부인했다. 온라인에서 왕허디의 시술 장소로 거론된 병원은 해당 인물이 자신들의 기관에서 진료받은 사실이 없으며 의료진과 환자 관계도 없었다고 밝혔다. 또 온라인에서 언급된 시술을 해당 기관에서는 시행하지 않고 있으며 관련 진료나 시술 기록도 없다고 설명했다. 의료기관 측 역시 허위 정보를 만들어내거나 퍼뜨린 개인이나 기관에 대해 법적 조치를 취할 수 있다는 입장을 밝혔다. 한편 왕허디는 1998년 쓰촨성 러산에서 태어난 배우이자 가수다. 2017년 리얼리티 쇼 '슈퍼 디멘션 아이돌' 우승을 차지하며 연예계에 입문했다. 이듬해에는 '유성 정원'의 새 버전에서 눈길을 모았으며 이후 '요정과 악마의 사랑', '푸투위안', '다펑 야경꾼' 등에 출연했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com