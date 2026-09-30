정의선, 日서 양궁 대표팀 격려…현대차그룹 '맞춤 지원' 총력

정의선 대한양궁협회 회장이 29일 일본 대회장 인근에 마련된 대한민국 양궁 대표선수단 전용 휴게공간 앞에서 대표 선수들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박정윤, 박예린, 강연서 선수, 정의선 회장, 김종호, 최은규, 최용희 선수. 사진제공=현대차그룹

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대한양궁협회 회장인 정의선 현대자동차그룹 회장이 일본을 찾아 대한민국 양궁 국가대표 선수들을 격려했다. 현대차그룹은 선수단 전용 숙소와 휴게 공간, 맞춤형 식단 등을 마련하며 현지 지원에 나섰다.

30일 현대차그룹에 따르면 정 회장은 전날 일본에서 컴파운드 남녀 대표 선수 및 코치진과 점심 식사를 함께했다. 정 회장은 선수들에게 "어려운 환경에서도 여기까지 온 여러분이 자랑스럽다"며 "실패를 두려워하지 말고, 그동안 노력한 스스로를 믿고 자신 있게 도전하라"고 격려했다.

정 회장은 이어 오카자키 양궁경기장에서 리커브 여자 개인 예선을 참관하고 강채영, 오예진, 이윤지 선수 등을 격려했다. 이날은 컴파운드 여자·혼성·남자 단체전을 현장에서 응원하고 리커브 남녀 대표 선수들과 점심 식사를 함께할 예정이다.

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현대차그룹과 양궁협회는 이번 대회를 앞두고 선수단의 경기력과 컨디션 유지를 위한 현지 지원에도 나섰다. 일본 아이치현에 선수단 전용 숙소를 마련해 1인 1실을 제공하고, 경기장 인근에는 선수들이 경기 사이 휴식과 식사를 할 수 있는 전용 공간과 휴게용 트레일러를 마련했다.

선수들의 기호와 알레르기 등을 반영한 맞춤형 식단도 제공했다. 한국에서 조리사를 파견해 현지 한식당과 협업했으며, 29일에는 나고야 지역 명물인 장어덮밥을 선수들의 입맛에 맞춰 준비했다.

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훈련 단계에서도 실제 경기 환경 적응에 초점을 맞췄다. 현대차그룹은 오카자키 경기장의 구조와 바람 방향 등을 분석해 진천선수촌에 실제 경기장을 모사한 훈련장을 구축했다. 선수 입장부터 관중의 박수와 환호, 배경음악, 중계 카메라 등 실제 대회 환경도 재현했다.

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대표팀은 국내에서 두 차례, 일본 아이치현 오카자키에서 한 차례 전지훈련을 진행했다. 지난 5일에는 광주 기아챔피언스필드에서 야구 관중의 함성과 응원가 속에 과녁을 겨냥하는 '소음 및 관중 적응 특별 훈련'도 실시했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com