"이 그림으로 엄마를 찾았다고?"…길 잃은 7살 소녀의 스케치 '결정적 단서'

사진출처=소후닷컴

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[스포츠조선 장종호 기자] 길을 잃은 7살 중국 소녀가 경찰에게 건넨 '엄마 그림' 한 장이 가족을 찾는 결정적인 단서가 됐다.

사실 그림만 보면 언뜻 엄마를 찾기 어려워 보이지만 특징을 잘 살린 덕분에 찾을 수 있었던 것으로 보인다.

소후닷컴 등 중국 매체들에 따르면 최근 광둥성 잔장시 쉬원현 쉬청가도에서 혼자 거리를 배회하던 7살 여자아이가 주민의 도움으로 경찰에 인계됐다.

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아이는 부모가 외출한 사이 집에 혼자 남겨져 있다가 친구를 찾아가 놀기 위해 집을 나섰다. 하지만 이동하는 과정에서 길을 잃었고 결국 혼자 거리를 걷게 됐다.

인근을 지나던 행인이 어린아이가 혼자 돌아다니는 모습을 보고 길을 잃은 것으로 판단해 아이를 파출소로 데려갔다.

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경찰이 아이에게 왜 혼자 밖에 나와 있었느냐고 묻자 아이는 비교적 침착하게 "엄마를 찾고 싶다"고 답했다.

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문제는 아이가 경찰에게 엄마의 이름이나 전화번호, 집 주소 등 가족을 찾는 데 필요한 정보를 제대로 알려주지 못했다는 점이다.

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경찰이 아이에게 부모에 관한 정보를 계속 묻자 아이는 뜻밖의 방법을 제안했다.

"제가 엄마를 그려드릴게요."

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경찰이 종이와 펜을 건네자 아이는 곧바로 엄마의 모습을 그렸다. 어린아이가 그린 그림인 만큼 단순한 형태였지만, 경찰관들은 그림을 보고 웃음을 터뜨리기도 했다고 현지 매체는 전했다.

아이의 설명만으로는 가족의 거주지를 특정하기 어려웠지만 경찰은 여러 정황을 종합해 아이가 발견된 곳에서 멀지 않은 곳에 집이 있을 가능성이 있다고 판단했다. 또 아이의 부모가 인근 시장 등에서 장사를 하고 있을 가능성도 염두에 두었다.

경찰은 아이를 순찰차에 태운 뒤 주변을 함께 이동하면서 익숙한 장소가 있는지 확인했다. 동시에 인근 주민과 상인들에게 아이에 대해 물으며 수소문했다. 그 결과 경찰은 약 1시간 만에 아이의 어머니를 찾을 수 있었다.

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아이는 무사히 부모에게 인계됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com