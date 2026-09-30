"1년 동안 많이 성장했죠"…순천향대천안병원, 신규 간호사 돌잔치 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 29일 오후 병원 6층 현곡홀에서 2026년 하반기 신규 간호사 돌잔치를 개최했다.

이번 행사는 2025년 3월부터 8월 사이 입사한 신규간호사 122명의 병원생활 1년을 기념하고, 그동안의 노력과 성장을 격려하기 위해 마련됐다. 행사는 지난 1년간의 근무 모습을 담은 기록영상을 비롯해 ▲축하영상 시청 ▲퀴즈챌린지 이벤트 ▲선물전달 ▲포토존 기념사진 촬영 등 다채로운 프로그램으로 꾸며졌다.

특히 이날 행사에서는 신규간호사 부모들이 비밀리에 준비한 응원 영상이 공개돼 참석자들에게 큰 감동을 전했다. 예상치 못한 영상에 신규간호사와 동료들은 함께 눈물과 박수로 마음을 나눴다.

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이문수 병원장은 "지난 1년 동안 쉽지 않은 과정을 묵묵히 견뎌낸 신규간호사들에게 감사와 축하를 전한다"면서, "자신을 존중하는 자존감을 바탕으로 환자를 향한 따뜻한 마음과 전문성을 겸비한 훌륭한 간호사로 성장하길 응원하겠다"고 말했다

장종호 기자 bellho@sportschosun.com